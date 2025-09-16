Vitinho avalia estreia pelo Náutico e destaca cautela após tropeço na Série C

O meia do Náutico enfatizou que a equipe precisa manter a sua essência após a derrota para o Guarani, pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C

Vitinho, meia do Náutico (Gabriel França / CNC)

Tropeçando na 2ª rodada do quadrangular final da Série C, o Náutico foi derrotado pelo Guarani no último sábado (13), por 2 a 0. Apesar do resultado amargo diante do torcedor no estádio dos Aflitos, o duelo marcou a estreia do meia Vitinho com a camisa alvirrubra. O meia foi acionado ainda no primeiro tempo do jogo, em substituição ao lesionado Patrick Allan.

Em entrevista coletiva, Vitinho avaliou como positiva a sua estreia pelo Timbu, mas lamentou o resultado negativo. O atleta também aproveitou para pregar cautela na sequência da Série C, destacando que a equipe não pode perder a essência do futebol que vinha desempenhando antes do revés frente ao Bugre.

“Infelizmente não foi um resultado que a gente esperava, mas estou muito feliz pela minha estreia. Estou muito feliz por ter tido esse contato com a torcida. Agora vamos trabalhar para buscar a vitória no próximo jogo. Em relação à função tática, me senti bem. O professor me conhece bem, sabe onde eu posso render mais, e acho que fiz uma boa partida”, destacou Vitinho.

“Sábado (20) é mais uma decisão, mas acho que primeiro de tudo a gente não pode perder nossa essência, que nos trouxe até aqui. Temos que trabalhar ainda mais forte essa semana, para a gente sair com os três pontos sábado. A derrota pode acontecer, não queríamos, mas aconteceu. Agora, a gente tem que continuar com essa união, demonstrando nossa amizade dentro de campo, para que possamos chegar à vitória novamente”, completou.

O Náutico volta a campo no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Timbu joga novamente nos Aflitos e recebe a Ponte Preta, às 17h, em jogo válido pela 3ª rodada da segunda fase.