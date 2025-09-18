Igor Fernandes destaca confiança no trabalho para o Náutico voltar a vencer
O lateral do Náutico ressaltou a solidez do trabalho que vem sendo desenvolvido e pregou foco total na busca pelo acesso à Série B
Publicado: 18/09/2025 às 13:43
Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Igor Fernandes (Rafael Vieira)
Após um tropeço, derrota para o Guarani, o Náutico busca uma recuperação imediata na disputa do quadrangular de acesso da Série C. Voltando a ser derrotado após uma sequência de 13 jogos de invencibilidade na competição, o Timbu quer transformar o revés em apenas um acidente de percurso na busca pelo acesso à Série B.
Em entrevista coletiva, o lateral Igor Fernandes falou sobre a confiança da equipe após uma derrota no momento decisivo da temporada. O defensor destacou a confiança no trabalho que vem sendo feito, ressaltando a solidez que a equipe conquistou durante a Terceirona para manter o foco no objetivo final.
“Eu acredito que não tem segredo, a palavra é trabalho. Continuar trabalhando muito duro, assim como a gente vem trabalhando. Acreditar nas nossas convicções, por tudo que a gente já passou até agora e já provou que é capaz de fazer. Trabalhar duro nos treinamentos, corrigir o que a gente precisa melhorar para que a gente possa obter êxito nesta rodada”, falou Igor Fernandes.
“É uma fase final, o que acaba mexendo com o psicológico de todas as equipes. Eu creio que para nós vem sendo uma forma tranquila, porque a gente traça um objeto desde o começo e ele não mudou. A gente está focado e concentrado para conseguir aquilo que a gente quer, que é o acesso. A confiança continua a mesma, junto com a nossas convicções do que fizemos até agora. Essa confiança de tudo que a gente construiu dá uma base para a gente ir atrás das vitórias e conquistar os nossos objetivos”, completou.
O Náutico volta a campo no próximo sábado (20), às 17h, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu recebe a Ponte Preta, nos Aflitos, em partida válida pela 3ª rodada do quadrangular final da competição.