Náutico busca reverter retrospecto negativo contra a Ponte Preta nos Aflitos
A Macaca vem sendo um algoz do Náutico atuando na condição de visitante nos últimos anos
Publicado: 18/09/2025 às 16:06
Comemoração Ponte Preta (Rafael Vieira)
Para além da importância na tabela do quadrangular final da Série C, o Náutico também busca reverter um retrospecto negativo contra a Ponte Preta no próximo sábado (20). As equipes se enfrentam pela 3ª rodada da segunda fase, em jogo no estádio dos Aflitos, que vem sendo um lugar favorável para a Macaca.
A Ponte é um algoz recente dos alvirrubros atuando fora de casa. Nos últimos quatro encontros realizados entre as equipes nos Aflitos, o Timbu foi derrotado em três oportunidades, com mais um empate no recorte.
Os quatro jogos de jejum alvirrubro em questão aconteceram pelas Séries B e C do Campeonato Brasileiro. O primeiro revés aconteceu na Segunda Divisão de 2020, com derrota por 2 a 0. De lá para cá, as equipes empataram na Série B de 20021, e a Macaca voltou a triunfar na Série B de 2022.
O encontro mais recente que aumentou o retrospecto foi na própria Série C de 2025, onde o clube alvinegro superou o Náutico por 1 a 0, em pleno no estádio dos Aflitos, ainda pela 7ª rodada da primeira fase.
Apesar do recorte recente ruim, o clube pernambucano ainda leva uma pequena vantagem no histórico total atuando como mandante. Em 14 jogos com o mando alvirrubro, o Náutico venceu cinco, com mais cinco empates e quatro vitórias da Ponte.