Elenco da Ponte Preta revela atraso salarial de 100 dias antes de jogo com o Náutico
Em boa fase dentro de campo, a Macaca passa por grandes problemas financeiros na briga pelo acesso na Série C
Publicado: 16/09/2025 às 17:49
Jogadores da Ponte Preta em comemoração de gol (Júlio César Costa / Especial PontePress)
Após a vitória contra o Brusque e a manutenção dos 100% de aproveitamento no quadrangular final da Série C, o elenco da Ponte Preta realizou revelações sobre os atrasos salariais no clube. Segundo alguns jogadores em entrevistas após o jogo, o clube de Campinas já ultrapassou a marca de 100 dias de salários atrasados.
O desabafo dos atletas da Ponte chega nas vésperas de um duelo decisivo contra o Náutico. O Timbu recebe a Macaca no próximo sábado (20), às 17h, no estádio dos Aflitos. A partida será válida pela 3ª rodada do quadrangular de acesso.
Em contrapartida dos graves problemas financeiros, a equipe da Ponte Preta vem em boa fase dentro das quatro linhas. Além da liderança na segunda fase, o clube de Campinas já chegou na marca de cinco vitórias seguidas na disputa da Terceirona, incluindo os jogos finais da fase anterior.
Na estreia do quadrangular, a Macaca venceu o clássico campineiro contra o Guarani, em pleno Brinco de Ouro, por 1 a 0. O mesmo placar aconteceu na vitória diante do Brusque, no Moisés Lucarelli, no último domingo (14).
Vale lembrar que os problemas internos vêm acompanhando a Ponte Preta na disputa da Terceira Divisão em 2025. A crise econômica fez alguns dos principais jogadores do elenco optarem por deixar o clube em meio ao torneio nacional.
Possibilidade para o Náutico
O Náutico trata o jogo do próximo sábado como uma verdadeira decisão. Depois de perder para o Guarani, a equipe alvirrubra busca aproveitar a crise financeira do rival para sair com o triunfo diante de sua torcida. Passando por um ambiente interno de tranquilidade, o Timbu tenta trazer a diferença para dentro do campo.
Apesar do contraste nos bastidores, a campanha das duas equipes se assemelha na Série C. A Ponte Preta terminou a primeira fase com 36 pontos e na 2ª posição. O Náutico somou a mesma pontuação e encerrou no 3º lugar a fase inicial.