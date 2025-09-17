Náutico e Ponte Preta se reencontram na Série C em momentos distintos do primeiro jogo

Em relação ao encontro na primeira fase, Náutico e Macaca vivem períodos contrastantes na disputa da Terceira Divisão

Jogador Kelvin, do Náutico (Rafael Vieira)

No próximo sábado (20), Náutico e Ponte Preta se enfrentam pela 3ª rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo marca o reencontro das equipes na disputa da Terceira Divisão, que chegam em momentos distintos em relação ao jogo realizado entre eles na primeira fase.

O primeiro encontro entre Timbu e Macaca ocorreu ainda no dia 24 de maio, em partida válida pela 7ª rodada da competição nacional. Na ocasião, a Ponte saiu vitoriosa por 1 a 0, em pleno estádio dos Aflitos.

Virada de chave do Náutico

O jogo contra a Ponte foi justamente a última partida em que o Náutico saiu derrotado na fase inicial da Série C. Quando se encontraram, o trabalho do técnico Hélio dos Anjos ainda estava se desenvolvendo no clube alvirrubro, com a equipe tendo acabado de vir de uma eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil.

Depois de perder para a Macaca, o Timbu conquistou uma expressiva sequência de 13 jogos de invencibilidade na disputa da Terceirona. O Náutico só voltou a ser derrotado já no quadrangular final, na partida do último sábado (13) contra o Guarani.

Para se ter uma noção da guinada alvirrubra após o encontro, a equipe ficou na 10ª posição depois de perder para o clube paulista. Nas 12 rodadas restantes da primeira fase, o Náutico subiu sete posições, terminando no 3º lugar.

Oscilação da Ponte Preta

Depois da vitória contra o Náutico nos Aflitos, a Macaca havia aumentado a sua vantagem na liderança da Terceira Divisão. A equipe passou por uma brusca oscilação e terminou a primeira fase no 2º lugar, com a mesma pontuação do próprio Náutico.

No período dos nove jogos posteriores ao encontro com o Náutico, o clube alvinegro foi derrotado em quatro oportunidades, com mais dois empates e três vitórias.

Apesar do momento de baixa, a Ponte se recuperou bem na disputa e chega ao jogo do próximo sábado com uma sequência de cinco vitórias seguidas. Além de terminar bem a primeira fase, a equipe começou forte o quadrangular e tem 100% de aproveitamento após duas rodadas.

Mudanças no elenco

O Náutico promoveu poucas mudanças em seu elenco da partida da primeira fase. As principais novidades ficam por conta de contratações que reforçaram o Timbu no período. Os destaques de novos jogadores ficam por conta de Mateus Silva (ex-Ponte Preta), Igor Bolt e Samuel Otusanya.

A Ponte Preta, por sua vez, enfrentou alterações significativas em seu plantel. Vivendo uma grande crise financeira, a Macaca foi atingida pela perda de jogadores, que deixaram o clube em busca de outros mercados.

Os principais nomes que deixaram a equipe foram o zagueiro Emerson Santos, o lateral Maguinho e o atacante Jean Dias. Todos os atletas eram pilares dentro de campo e foram anunciados por clubes da Série B do Brasileiro.

O clube perdeu, inclusive, o seu próprio treinador. O técnico Alberto Valentim deixou o comando técnico e acertou com o América-MG para disputar a Segunda Divisão. Para o seu lugar, a Ponte trouxe Marcelo Fernandes, que venceu todos os seus cinco primeiros jogos à frente do clube.

Situação no quadrangular

Enquanto a Ponte lidera com seis pontos conquistados, o Náutico é o 3º lugar e conquistou três pontos até aqui. O jogo é de grande importância para os alvirrubros retornarem para a zona classificatória, após derrota para o Guarani. Vale lembrar que se o Timbu vencer por dois gols de diferença, ultrapassa a própria Macaca na tabela.