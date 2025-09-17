Náutico divulga parcial com 9 mil ingressos vendidos para jogo contra a Ponte Preta

O Náutico recebe a Macaca no próximo sábado (20), às 17h, nos Aflitos, pela 3ª rodada do quadrangular da Série C

Torcida do Náutico nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

O Náutico divulgou na última terça-feira (16) a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo contra a Ponte Preta. Ao todo, 9.011 torcedores alvirrubros já estão confirmados na partida do próximo sábado (20), às 17h, nos Aflitos, pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C.

A venda de ingressos irá para o seu segundo lote, com virada que acontece ao fim desta quarta-feira (17). Vale lembrar que a torcida do Timbu também pôde adquirir a entrada através de um pacote de ingressos para os três jogos em casa nesta segunda fase da Terceirona, sendo contabilizados na parcial.

Os torcedores alvirrubros ainda podem adquirir o seu ingresso através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.

A expectativa é de que o Náutico atinja um público parecido ao último jogo nos Aflitos, contra o Guarani. Na ocasião, 15.311 torcedores compareceram para apoiar a equipe alvirrubra em busca do acesso à Série B.

Confira os valores dos ingressos (1º lote):

Setor Hexa: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Setor Caldeirão: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Cadeiras: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)