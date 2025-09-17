diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Náutico divulga parcial com 9 mil ingressos vendidos para jogo contra a Ponte Preta

O Náutico recebe a Macaca no próximo sábado (20), às 17h, nos Aflitos, pela 3ª rodada do quadrangular da Série C

Caio Antunes

Publicado: 17/09/2025 às 14:16

Seguir no Google News Seguir

Torcida do Náutico nos Aflitos/Gabriel França / CNC

Torcida do Náutico nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

O Náutico divulgou na última terça-feira (16) a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo contra a Ponte Preta. Ao todo, 9.011 torcedores alvirrubros já estão confirmados na partida do próximo sábado (20), às 17h, nos Aflitos, pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C.

Veja também:

A venda de ingressos irá para o seu segundo lote, com virada que acontece ao fim desta quarta-feira (17). Vale lembrar que a torcida do Timbu também pôde adquirir a entrada através de um pacote de ingressos para os três jogos em casa nesta segunda fase da Terceirona, sendo contabilizados na parcial.

Os torcedores alvirrubros ainda podem adquirir o seu ingresso através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.

A expectativa é de que o Náutico atinja um público parecido ao último jogo nos Aflitos, contra o Guarani. Na ocasião, 15.311 torcedores compareceram para apoiar a equipe alvirrubra em busca do acesso à Série B.

Confira os valores dos ingressos (1º lote):

Setor Hexa: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Setor Caldeirão: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)
Cadeiras: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

 

Aflitos , ingressos , Náutico , parcial , ponte preta , Quadrangular final , série c , Virada de lote
Mais de Náutico

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP