Wenderson prega virada de chave do Náutico após derrota: "Não tem tempo para terra arrasada"
O volante do Náutico destacou que ainda restam quatro partidas para a equipe se recuperar no quadrangular final da Série C, após revés para o Guarani
Publicado: 17/09/2025 às 16:12
Wenderson, volante do Náutico (Gabriel França / CNC)
Vindo de um cenário sem derrotas no seu cotidiano, o Náutico voltou a perder após chegar a conquistar uma invencibilidade de 13 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. O revés aconteceu justamente no estádio dos Aflitos, em partida decisiva contra o Guarani no último sábado (13).
Em entrevista coletiva, o volante Wenderson falou sobre o indesejado reencontro do Timbu com a derrota. O atleta pregou uma virada de chave para o elenco e destacou que ainda restam quatro partidas para lutar pelo acesso no quadrangular final, não restando tempo para um cenário de terra arrasada.
“A derrota tem que doer, como doeu depois do jogo. Foi um final de semana ruim para a gente que estava acostumado com vitória, mas vê o que a gente errou e tem mais quatro jogos no campeonato para decidir nossa vida. A gente não pode se abalar, não tem tempo para terra arrasada. É ver o que a gente errou e consertar”, disse Wenderson.
O volante também projetou o próximo duelo na disputa pelo acesso. O Náutico busca reação imediata na segunda fase da competição e recebe a Ponte Preta neste sábado (20), às 17h, no estádio dos Aflitos, pela 3ª rodada do quadrangular final.
“É muito importante ter a nossa torcida jogando com a gente nessa fase decisiva do campeonato, onde a gente está buscando o acesso a todo custo. A torcida pode esperar que a gente vai dar o nosso melhor para sair com a vitória e continuar no nosso objetivo”, falou o volante.