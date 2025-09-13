Hélio explica erros na derrota do Náutico para o Guarani e vê torcida como ponto positivo

Técnico alvirrubro reconhece falhas incomuns da equipe, elogia a reação no segundo tempo e agradece o apoio mesmo na derrota por 2 a 0

Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)

Após a derrota por 2 a 0 para o Guarani, no segundo jogo do quadrangular da Série C, o técnico Hélio dos Anjos destacou a frustração com os erros do Náutico em jogadas de bola parada. Em coletiva de imprensa, o treinador disse que as falhas foram determinantes para o resultado, já que os dois gols sofridos ocorreram em lances isolados.

Segundo Hélio, o time não costuma vacilar em bolas aéreas e pagou caro pela desconcentração. O treinador lembrou que foi a primeira vez na temporada, em seu comando, que a equipe levou gols desse tipo.

"O que me deixou mais chateado é que você errou uma coisa em que não está acostumado a errar e não concentrou para outra situação, que logo em seguida foi a bola parada. Não terminamos tão bem o primeiro tempo porque o time sentiu um pouco. Mas, na volta ao segundo, jogamos como sempre fazemos. Contra-ataque vai ter, mas criamos muitas situações de gol", afirmou.

Mesmo com maior volume ofensivo na segunda metade da partida, o Timbu não conseguiu balançar as redes, desperdiçando inclusive um pênalti com o capitão Vinícius. A equipe alvirrubra, depois de levar um 2 a 0 na primeira etapa, precisou se lançar ao ataque, mas terminou não balançando as redes no confronto.

"Tivemos a penalidade máxima, não fizemos. Se faz, com oito minutos do segundo tempo, não quer dizer que ganharíamos o jogo, mas teríamos outra feição”, completou Hélio.

APOIO DO TORCEDOR

Apesar do placar negativo, a torcida alvirrubra reconheceu o esforço dos jogadores e aplaudiu a equipe após o apito final. Foram 15.311 torcedores presentes nas arquibancadas dos Aflitos na tarde deste sábado (13). Hélio valorizou o gesto.

"O torcedor do Náutico é inteligente, porque sabe que o trabalho existe, que a responsabilidade existe. Entenderam o erro e que nós não somos infinitamente superiores a ninguém. Viemos numa competição muito estabilizada, muito equilibrada. Um dia, acontece."

PRÓXIMO JOGO

O Timbu volta a campo no próximo sábado (20), às 17h, novamente nos Aflitos, para enfrentar a Ponte Preta. O confronto é válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C.