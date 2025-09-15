Náutico inicia venda de ingressos para jogo contra a Ponte Preta nos Aflitos

O Náutico anunciou as vendas do 1º lote de ingressos para o jogo deste próximo sábado (20), pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos (Gabriel França / CNC)

Buscando o apoio do torcedor para se recuperar no quadrangular final da Série C, o Náutico anunciou nesta segunda-feira (15) o início da venda de ingressos para o jogo contra a Ponte Preta, nos Aflitos. As vendas estão em seu 1º lote para o duelo deste próximo sábado (20), às 17h, válido pela 3ª rodada do quadrangular do acesso.

Os torcedores alvirrubros podem adquirir o seu ingresso através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios. Os valores variam de acordo com o setor do estádio e estão custando entre R$ 60 e R$100. Vale lembrar que o Náutico também disponibilizou um pacote com valores promocionais para os três jogos da equipe durante a segunda fase da Série C.

A expectativa é de casa cheia para mais um duelo decisivo na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na derrota do último sábado (13) para o Guarani, mais de 15 mil alvirrubros marcaram presença no estádio dos Aflitos.

Confira os valores dos ingressos (1º lote):

Setor Hexa: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Setor Caldeirão: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Cadeiras: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

