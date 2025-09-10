Náutico e Guarani se enfrentam após conquistarem ascensões durante a Série C

As equipes começaram devendo na Terceira Divisão, mas se recuperaram e agora se encontram pelo quadrangular do acesso, no próximo sábado (13)

Jogadores de Náutico e Guarani durante partidas da Série C (Gabriel França / CNC e Raphael Silvestre / Guarani FC)

No próximo sábado (13), Náutico e Guarani realizam um confronto de alto nível pelo quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro da Série C, válido pela 2ª rodada. As equipes chegam ao jogo nos Aflitos após conquistarem ascensões durante a disputa nacional. O Timbu e o Bugre começaram devendo na Terceira Divisão, mas se recuperaram e mostraram suas forças para chegar na segunda fase.

Sendo duas equipes de camisa pesada na disputa da Série C, Náutico e Guarani precisaram dar a volta por cima em momento de pressão e instabilidade, para chegarem na briga pelo acesso à Série B, principal objetivo dos clubes na competição.

Náutico

O início na primeira fase da Série C dos rivais deste sábado foi parecido. O clube alvirrubro começou a competição com duas derrotas e um empate nas três primeiras rodadas. O Náutico só havia conquistado um ponto de nove possíveis no princípio da competição.

A evolução nos resultados foi notável. O Timbu escalou completamente a tabela da Terceirona e se manteve nas primeiras posições. A equipe chega ao jogo contra o Guarani com uma expressiva invencibilidade de 13 jogos pelo torneio nacional, não saindo mais da parte de cima da tabela.

O momento de alta do time do técnico Hélio dos Anjos parece não ter fim. Desde a 3ª rodada, quando havia perdido seu segundo jogo, o Náutico só acumula mais uma derrota na Terceira Divisão, fazendo a equipe encerrar a primeira fase na 3ª posição e com 36 pontos conquistados. Os alvirrubros venceram 10 jogos dos últimos 16 da primeira fase.

Guarani

O Guarani também conquistou uma ascensão relevante durante a Série C, porém com maiores oscilações durante o caminho. O Bugre teve um começo ainda pior do que o do Náutico. A equipe perdeu todos os seus três primeiros duelos e precisou sair de uma situação de 0 pontos nas 16 rodadas finais para chegar na segunda fase.

A evolução nos resultados aconteceu, sobretudo com a troca no comando técnico. O comandante Maurício Souza deu lugar a Marcelo Fernandes, que fez a equipe subir na tabela e passar a brigar na parte de cima.

O Bugre chegou a conquistar uma sequência de sete jogos de invencibilidade, vencendo em três oportunidades no recorte. Apesar da melhora, diferente do Náutico, o clube de Campinas voltou a oscilar.

A equipe paulista passou cinco jogos sem vitória já na reta final da primeira fase, incluindo uma derrota para o próprio Timbu, em pleno Brinco de Ouro. O revés, inclusive, custou o cargo do técnico Marcelo Fernandes, que deu lugar ao jovem treinador Matheus Costa.

O Guarani voltou a evoluir nos resultados já na reta final da primeira fase. A equipe venceu três jogos e empatou um nas quatro rodadas finais da fase regular da Série C, classificando assim para o quadrangular de acesso com 27 pontos e na 7ª colocação.

Estreia no quadrangular final

O início dos dois clubes na segunda fase foi o reflexo da constância adquirida na fase anterior. Enquanto o Náutico retificou a ótima fase e venceu o Brusque fora de casa, o Guarani perdeu o clássico campineiro para a Ponte Preta, atuando em seus domínios.

Vale lembrar que esse será o segundo jogo das equipes nesta Série C. Além da vitória do Náutico em Campinas pela primeira fase, por 1 a 0, os clubes voltarão a se enfrentar no quadrangular de acesso, dessa vez com o mando do Bugre e pela 5ª rodada do quadrangular final.