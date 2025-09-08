Torcedor do Brusque é preso por ato racista contra Igor Bolt, atacante do Náutico
O jogador registrou boletim de ocorrência após a partida contra a equipe catarinense pela Série C; a pena varia de dois a cinco anos de reclusão
Publicado: 08/09/2025 às 18:33
Igor Bolt, atacante do Náutico (Rafael Vieira/DP Foto)
O caso de racismo sofrido pelo atacante Igor Bolt, do Náutico, durante a partida contra o Brusque, em Santa Catarina, no último domingo (7), ganhou novos desdobramentos. Um torcedor da equipe catarinense foi preso após ser acusado de ofender o jogador alvirrubro no estádio Augusto Bauer, em confronto válido pela primeira rodada do quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro.
Após o apito final, Igor Bolt se dirigiu à delegacia e registrou Boletim de Ocorrência. Segundo informações do Náutico, o agressor, que teria proferido o termo "macaco", foi identificado e entregue às autoridades. O suspeito aguarda audiência de custódia.
É prevista pena de dois a cinco anos de reclusão para crimes de injúria racial, sem possibilidade de fiança. O episódio gerou forte reação no Náutico, que divulgou nota oficial prestando solidariedade ao atleta e reiterando a luta contra o racismo dentro e fora do futebol.
Igor Bolt entrou em campo no segundo tempo da vitória alvirrubra por 1 a 0, substituindo Patrick Allan, autor do gol que garantiu os três pontos na estreia do quadrangular.
Confira a nota divulgada pelo Náutico:
"O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.
O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência.
O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos."
O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.— Náutico (@nauticope) September 8, 2025
O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se… pic.twitter.com/eawg2iHVHD