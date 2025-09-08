Igor Bolt, do Náutico, presta denúncia por racismo contra torcedor do Brusque
Náutico disse que o agressor foi identificado e entregue às autoridades
Publicado: 08/09/2025 às 00:43
Náutico venceu o Brusque em Santa Catarina (João Guilherme/Náutico)
Um fato lamentável marcou a vitória do Náutico por 1 a 0 sobre o Brusque, neste domingo (07), no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, pela 1ª rodada do Grupo C da Terceira Divisão. O atacante alvirrubro Igor Bolt acusou um torcedor da equipe catarinense de racismo. Ele teria o chamado de "macaco".
Após o jogo, Bolt se dirigiu à delegacia do estádio e registrou Boletim de Ocorrência. O Náutico disse que o agressor foi identificado e entregue às autoridades.
"O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência. O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos", enfatizou o Náutico em nota oficial.
O técnico Hélio dos Anjos comentou sobre o caso após o jogo. "Tenho uma preocupação, porque isso atinge muito o jogador, mas as deliberações já estão sendo tomadas pela delegacia e a pessoa que atacou o Bolt já foi presa", destacou Hélio dos Anjos.