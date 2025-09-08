CBF divulga áudio do VAR em expulsão de João Maistro na vitória do Náutico sobre o Brusque

O zagueiro alvirrubro foi expulso aos 9 minutos do segundo tempo; defensor desfalca o Timbu contra o Guarani

Náutico venceu o Brusque em Santa Catarina (João Guilherme / CNC)

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o áudio do VAR referente ao lance que resultou na expulsão do zagueiro João Maistro, do Náutico, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, em Santa Catarina, pela primeira rodada do quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro.

A jogada aconteceu logo aos 9 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Paulo Henrique Schleich (MS) assinalou falta de João Maistro em ataque do Brusque e aplicou o cartão vermelho direto. O lance foi revisado pelo VAR, comandado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ), que recomendou uma análise mais criteriosa da jogada.

No diálogo divulgado, o árbitro de vídeo reconheceu a infração, mas considerou que a jogada não configurava oportunidade clara de gol.

"O atacante não está em completa velocidade, tanto que eles vão disputar a bola e é falta. Mas eu acho que o defensor (zagueiro Carlinhos) chegaria. Acho que ele tinha possibilidade de chegar, na minha opinião", avaliou o VAR durante a revisão.

De acordo com a equipe de arbitragem de vídeo, a bola estava "lateralizada" e o atacante do Brusque já havia perdido o domínio. Assim, a recomendação era para a aplicação de cartão amarelo em vez do vermelho.

Outro detalhe levantado pelo VAR foi a ausência de condições técnicas para traçar a linha de impedimento na jogada. Caso a posição irregular fosse confirmada, a falta seria anulada, o que também invalidaria a expulsão. Mesmo assim, a decisão de campo foi mantida e João Maistro deixou o gramado, deixando o Náutico com um a menos por boa parte da etapa final.

Apesar da inferioridade numérica, o Timbu conseguiu segurar a pressão adversária e garantiu os três pontos com o gol marcado ainda no primeiro tempo. A vitória coloca a equipe alvirrubra empatada na liderança do grupo com a Ponte Preta, que venceu o clássico contra o Guarani por 1 a 0, no sábado (6).

O Náutico volta a campo no próximo sábado (13), às 17h, nos Aflitos, diante do Guarani. Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com João Maistro, suspenso, o que representa um desfalque importante para a defesa alvirrubra.