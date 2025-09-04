Hélio dos Anjos revela conversa com Marco Antônio sobre possível saída do Náutico

O volante já teria assinado um pré-contrato com CRB para 2026, em meio à disputa do acesso do Náutico na Série C

Jogador do Náutico, Marco Antônio. (Rafael Vieira)

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, foi direto ao ponto para tratar sobre uma possível saída do volante Marco Antônio da equipe. O atleta teria assinado um pré-contrato com o CRB para 2026, mesmo em meio à disputa pelo acesso com o Timbu. A informação do acerto foi dada inicialmente por Iverson Fernandes, do GazetaWeb.

O comandante alvirrubro revelou que conversou com o atleta sobre o ocorrido e criticou duramente o empresário do volante. Segundo Hélio, a prioridade neste momento terá que ser o Náutico, independente das peças que estarão em campo.

“Eu dou o direito de todos os jogadores procurarem o melhor para eles. Como tem bons treinadores, tem maus treinadores, não falo de técnica, mas sim de índole. Como tem bons empresários, tem péssimos empresários. Eu sempre coloco para o jogador, o empresário vem aqui e se expõe? Não, faz isso e coloca o jogador nessas condições”, enfatizou Hélio.

“Eu tenho decisões a tomar. Eu tenho que pensar no campeonato, naquilo que nós precisamos ganhar, e nós vamos ganhar. Se o Marco (Antônio) continuar aqui vai ser muito bom para ele e para o clube, se ele sair, vida que segue feliz para ele. Só questiono a índole dos empresários. Conversei com ele da minha forma. Acho que temos que pensar no Náutico, não quero desgastar energia em um momento como esse. Se eu achar que o Marco tem que jogar, joga. Se eu achar que não tem, não joga. Temos bons atletas a nossa disposição, como o Marco é um ótimo atleta”, completou.

Marco Antônio vem fazendo uma temporada de destaque com a camisa do Náutico em 2025. O volante já anotou seis gols no ano, sendo cinco na Série C do Brasileiro. O jogador, inclusive, é o artilheiro isolado do Náutico na competição nacional.