Hélio dos Anjos destaca adversidades e elogia resultado do Náutico contra o Brusque

O Náutico venceu o clube catarinense no último domingo (7), fora de casa, pela 1ª rodada do quadrangular de acesso

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, em partida contra o Brusque (João Guilherme / CNC)

O Náutico estreou com o pé direito no quadrangular de acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu venceu o Brusque por 1 a 0 no último domingo (7), no Estádio Augusto Bauer, pela primeira rodada da segunda fase. O resultado positivo foi o primeiro de seis decisões do clube alvirrubro rumo ao acesso à Série B.

Após a vitória, o técnico Hélio dos Anjos fez questão de elogiar a atuação de sua equipe no duelo em Santa Catarina. O comandante ressaltou as adversidades que existiram no confronto e fez duras críticas a arbitragem, que expulsou o zagueiro do Náutico, João Maistro, durante o segundo tempo.

“Primeira coisa que conversamos com os jogadores: decisão não se joga, decisão se ganha. Nós sabíamos que iríamos enfrentar todos os problemas aqui, relacionados a campo e ao estilo de jogo do adversário. Só não sabíamos que iríamos enfrentar uma arbitragem, em um lance ridículo. A partir do momento que ele (árbitro) chama meu jogador e fala que marcou a falta porque é o protocolo, e o VAR teria condições de decidir. Ele foi para o VAR e manteve a sua decisão”, disse o técnico.

“Lamentável, uma expulsão de uma forma ridícula, mas a gente sabe que isso é oportunidade. Tivemos oportunidade mais uma vez de mostrarmos a força do grupo, a força do trabalho, a resiliência, a dedicação. Uma vitória justa por tudo aquilo que nós conseguimos apresentar, principalmente em cima das adversidades do jogo”, completou.

O Náutico volta a campo pela disputa do quadrangular final no próximo sábado (13). O Timbu recebe o Guarani, no estádio dos Aflitos, pela 2ª rodada da competição.