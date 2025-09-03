Náutico realiza evento com show e telão para jogo contra o Brusque na sede

Náutico promove evento com show da banda Vício Louco para transmissão do jogo contra o Brusque na sede do clube

Shows na sede do Náutico (Divulgação/ Náutico)

Mesmo jogando fora de casa, o Timbu contará com o apoio da torcida no Recife. O Náutico irá realizar um evento especial neste domingo (07), na sede social, para acompanhar a estreia do time no quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Brusque, às 19h, no estádio Augusto Bauer.

A programação começa a partir das 15h, com apresentação do DJ Carlinhos – conhecido entre os torcedores como “aquele do setor Hexa”. Em seguida, sobe ao palco a banda Vício Louco, tradicional no cenário do brega pernambucano.

A partir das 19h, a música dá lugar à transmissão ao vivo da partida entre Brusque e Náutico, com telão montado na sede para que os torcedores possam assistir juntos ao jogo decisivo.

A entrada é gratuita para sócios do clube, mediante realização de check-in prévio. Para o público em geral, os ingressos custam R$ 15. Os interessados podem garantir presença através do site futebolcard.com, na área de eventos. Sócios devem fazer o check-in pelo portal maisfieldonordeste.com.br.

A ação faz parte das iniciativas do clube para aproximar a torcida do time mesmo em jogos fora de casa, fortalecendo o ambiente de apoio ao elenco na reta decisiva da competição.

