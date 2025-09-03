Náutico realiza evento com show e telão para jogo contra o Brusque na sede
Náutico promove evento com show da banda Vício Louco para transmissão do jogo contra o Brusque na sede do clube
Publicado: 03/09/2025 às 10:25
Shows na sede do Náutico (Divulgação/ Náutico)
Mesmo jogando fora de casa, o Timbu contará com o apoio da torcida no Recife. O Náutico irá realizar um evento especial neste domingo (07), na sede social, para acompanhar a estreia do time no quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Brusque, às 19h, no estádio Augusto Bauer.
A partir das 19h, a música dá lugar à transmissão ao vivo da partida entre Brusque e Náutico, com telão montado na sede para que os torcedores possam assistir juntos ao jogo decisivo.
A entrada é gratuita para sócios do clube, mediante realização de check-in prévio. Para o público em geral, os ingressos custam R$ 15. Os interessados podem garantir presença através do site futebolcard.com, na área de eventos. Sócios devem fazer o check-in pelo portal maisfieldonordeste.com.br.
A ação faz parte das iniciativas do clube para aproximar a torcida do time mesmo em jogos fora de casa, fortalecendo o ambiente de apoio ao elenco na reta decisiva da competição.
Não é ilusão do seu coração: domingo tem a banda Vício Louco na sede! ????— Náutico (@nauticope) September 3, 2025
O Náutico jogará fora de casa, em Brusque, mas quem não for ao jogo acompanha tudo aqui da sede. DJ Carlinhos (AQUELE DO SETOR HEXA) começa com o som às 15h e logo depois vem a banda que é patrimônio do… pic.twitter.com/yU7yaRhgCQ