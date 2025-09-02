Náutico anuncia a contratação do meia Vitinho para o quadrangular da Série C
O atleta já está regularizado e chega por empréstimo do Cruzeiro ao Timbu
Publicado: 02/09/2025 às 19:37
Meia Vitinho em treino do Náutico no CT Wilson Campos (Gabriel França/CNC)
O Náutico oficializou a chegada do meia Vitinho, de 21 anos, como novo reforço para a disputa do quadrangular da Série C, fase decisiva na luta pelo acesso à Série B. Com passagens pela Ponte Preta, Cruzeiro e Goiás, o jogador já teve o nome publicado no BID da CBF nesta terça-feira (2) e está à disposição do técnico Hélio dos Anjos.
A estreia pode acontecer já no próximo domingo (7), diante do Brusque, na rodada de abertura da fase que define os quatro classificados para a Segunda Divisão. Vitinho já treina com o elenco alvirrubro no CT Wilson Campos.
O meia chega ao Recife após poucas oportunidades pelo Goiás na atual Série B. Na temporada, somou 19 jogos, três gols e uma assistência pelo Esmeraldino em 2025. Vitinho iniciou a carreira na Ponte Preta, onde chegou a trabalhar com o próprio Hélio dos Anjos.
?? NOVO REFORÇO ALVIRRUBRO!— Náutico (@nauticope) September 2, 2025
O meia Vitinho, de 21 anos, com passagens por Goiás e Cruzeiro, é a nova contratação do Timba para fortalecer a nossa caminhada rumo ao acesso. ?????
Bem-vindo ao Náutico, Vitinho! Que seja uma trajetória de muito sucesso. ????????? pic.twitter.com/IVhyNDGdOi