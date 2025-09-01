Náutico terá adversários de tradição e com histórico de acesso no quadrangular da Série C

O Náutico disputa a segunda fase em busca do acesso para a Série B e terá pela frente Brusque, Guarani e Ponte Preta como oponentes

Jogadores de Ponte Preta, Guarani e Brusque em partidas pela Série C (Raphael Rodrigues/ Guarani FC e Lucas Gabriel Cardoso / Brusque FC)

Após o final oficial da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico passa a concentrar as suas forças exclusivamente no quadrangular de acesso. Para atingir o objetivo de ficar entre os dois primeiros colocados nesta segunda fase, o Timbu terá pela frente Brusque, Guarani e Ponte Preta como oponentes. A Macaca e o Bugre chegam para o quadrangular com uma grande tradição e peso da camisa, já o clube catarinense vem com um histórico recente de acessos no currículo.

Brusque

Sendo a equipe de menor tradição entre as quatro que duelam por vagas na Segunda Divisão, o Brusque ostenta um retrospecto recente favorável em relação a acessos. A equipe quadricolor já conquistou acessos da Série C para a Série B em duas oportunidades nas últimas seis temporadas.

Ambos os acessos do clube catarinense, inclusive, já aconteceram com o atual formato de quadrangular da Série C. A primeira promoção recente aconteceu em 2020, onde o clube subiu juntamente com o Vila Nova, deixando para trás Santa Cruz e Ituano em seu quadrangular. O segundo acesso do Brusque veio em 2023, conquistando o feito ao lado do Operário-PR e deixando São Bernardo e São José-RS de fora.

Guarani

O Bugre traz uma forte tradição no grupo do Náutico pelo acesso. A equipe de Campinas retornou para a Série C após oito participações seguidas na Segunda Divisão e tenta o inédito título dessa competição. O Guarani já conta com títulos brasileiros da Primeira Divisão e da Série B.

Motivado por uma ascensão na reta final da primeira fase da Série C, o clube paulista chega para o momento decisivo com o peso da camisa em busca de um acesso imediato após o rebaixamento no ano anterior.

Ponte Preta

A Ponte estava há 34 anos sem disputar a Terceira Divisão nacional. O clube alvinegro vinha em período de grandes campanhas por divisões superiores e retorna para a Série C também pelo acesso imediato no ano seguinte.

A equipe de Campinas também traz um forte peso da camisa e conta na sua história com conquistas marcantes. As principais delas, o vice-campeonato de Copa Sul-Americana, em 2013, e uma 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, ocorrida em 1981. Assim como o rival de Campinas, a Ponte Preta chega ao quadrangular de acesso com uma grande tradição e força para buscar o acesso à Série B.

Os três adversários do Náutico nesta quadrangular de acesso, inclusive, estavam na Série B em 2024. Todos os clubes estão em busca do acesso no ano seguinte ao descenso passado.

Forma de disputa

O quadrangular do acesso funcionará com todas as equipes se enfrentando em jogos de ida e volta. Ao final das seis rodadas, os dois clubes com a melhor pontuação são promovidos para a Série B. O primeiro colocado também disputará o título da Terceira Divisão nacional.

A estreia do Náutico acontecerá frente ao Brusque, fora de casa. O Timbu terá três jogos como mandante e mais três como visitante para conquistar o grande objetivo do acesso em 2025.