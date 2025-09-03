Titular na lateral-esquerda da Seleção Brasileira contra o Chile, relembre a trajetória de Douglas Santos pelo Náutico

O defensor é cria da base do Náutico e deve ganhar oportunidade pelo Brasil na próxima quinta-feira (4), em jogo no Maracanã

Douglas Santos, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/ CBF)

O jogo da Seleção Brasileira da próxima quinta-feira (4) contra o Chile contará com uma novidade entre os titulares. O lateral-esquerdo Douglas Santos, cria da base do Náutico, deverá iniciar na equipe titular do técnico Carlo Ancelotti. O defensor de 31 anos volta a ter uma oportunidade pela Seleção nacional e já conta com uma convocação quando atuava pelo Timbu.

Paraibano, Douglas Santos fez a sua formação de base pelo Náutico e ganhou a primeira oportunidade no profissional ainda no ano de 2012. Na época, o clube alvirrubro disputava a Série A do Campeonato Brasileiro e o jovem lateral-esquerdo despontava no cenário nacional.

Ganhando as primeiras chances como profissional ainda com 17 anos, Douglas Santos estreou no time principal do Náutico durante o Campeonato Pernambucano de 2012. Após a chegada do técnico Alexandre Gallo, o jogador foi alcançado para a condição de titular e se tornou peça fundamental na grande campanha alvirrubra na elite nacional, terminando na 12ª posição do Brasileiro. Um jovem jogador passava a atrair os holofotes no alto nível do futebol brasileiro.

Ao todo pelo Timbu, Douglas Santos disputou 40 jogos e chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira. Em abril de 2013 e mantendo sua performance, o defensor foi lembrado pelo técnico Felipão para integrar a Seleção Canarinha em um amistoso contra a Bolívia. Pouco tempo depois, com um desempenho de chamar atenção, Douglas deixou o Náutico e foi atuar no futebol europeu. Primeiro, se transferiu para o Granada, da Espanha, mas sem se adaptar, foi atuar pela Udinese, da Itália.

Douglas Santos atualmente joga pela Zenit, da Rússia, e ainda conta com passagens por Atlético-MG e Hamburgo, da Alemanha. Pelo Galo, inclusive, foi convocado e fez parte da campanha inédita do ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Vivendo grande fase no Zenit, o defensor ex-Náutico volta a ganhar uma oportunidade na Seleção principal a menos de um ano da Copa do Mundo de 2026. Douglas está desde 2019 no clube russo e nunca escondeu o seu desejo de um dia retornar ao Náutico para encerrar a carreira.

O Brasil recebe o Chile na próxima quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Treinando entre os titulares, a expectativa é de que Douglas Santos possa assumir a posição de lateral-esquerdo da equipe de Ancelotti, em vaga aberta no ciclo para o Mundial. A Seleção Canarinho ainda enfrenta a Bolívia, na próxima terça-feira (9), pelo encerramento da data Fifa.