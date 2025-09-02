Julgamento no STJD pode mudar classificação da Série C; confira possibilidades

Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) (Divulgação / STJD)

Após o fim dentro do campo, a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C seguirá acontecendo no tribunal. Nesta próxima sexta-feira (5), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) realizará um julgamento sobre o pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani, ainda pela 13ª rodada da competição.

A solicitação do clube paulista é baseada em um erro de direito cometido pela arbitragem do confronto. Na ocasião, o atacante do Anápolis Igor Cásso teria entrado em campo vindo do banco de reservas, mas sem nenhum jogador deixar as quatro linhas. O substituído em questão seria o também atacante João Celeri, que permaneceu no campo e ainda participou ativamente de uma jogada.

Se for considerado um erro de direito e com o impacto relevante para interferir no resultado da partida, o jogo seria anulado. Vale lembrar que quando aconteceu o fato, o Anápolis vencia por 2 a 0 em Goiás. Ao final da primeira fase, o clube goiano terminou com 23 pontos e na 15ª posição. O Bugre encerrou a fase em 7º lugar e com 27 pontos conquistados.

Impacto na classificação

Com o jogo sendo novamente realizado, o resultado final teria impactos diretos na disputa pelo G8 e do Z4 da Série C. Se o Anápolis não vencer novamente a equipe do Guarani, seria rebaixado para a Quarta Divisão. O resultado salvaria o CSA do descenso, já que terminou apenas com um ponto a menos que o rival goiano.

No caso do Guarani, uma derrota maior que a de 2 a 0 – placar final do jogo – faria o time cair para a 8ª posição e, consequentemente, trocar de chaveamento no quadrangular de acesso. O Floresta assumiria o seu posto para duelos contra Náutico, Ponte Preta e Brusque na segunda fase. Se vencer e somar três pontos a mais na tabela final, o Guarani pode escalar até o 4º lugar, dependendo do saldo de gols.

Os possíveis resultados desse novo confronto afetariam as posições na tabela, influenciando no rebaixamento, no chaveamento do quadrangular final e nas vantagens dos primeiros colocados na segunda fase.

Caso o jogo precise acontecer novamente, se assim julgar o STJD, é provável que aconteça um adiantamento dos quadrangulares de acesso da Série C, marcados para iniciar neste próximo final de semana.