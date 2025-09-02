Náutico chega na marca de 10 mil ingressos vendidos para o quadrangular da Série C

O Náutico vem realizando uma promoção com um pacote de ingressos para os três jogos em casa na reta decisiva rumo ao acesso

Time do Náutico (Rafael Vieira)

Buscando casa cheia nos jogos no estádio dos Aflitos, o Náutico promoveu um pacote de ingressos com preços promocionais para os três jogos do Timbu em casa no quadrangular de acesso da Série C. Com poucos dias de vendas, o clube alvirrubro anunciou, nesta terça-feira (2), a marca de 10 mil ingressos já comercializados para a reta decisiva rumo ao acesso à Série B.

O Náutico ainda divulgou que restam poucos ingressos do pacote promocional. Vale lembrar que a disponibilidade total conta com 2 mil ingressos para cada um dos quatro setores do estádio por jogo.

Os valores promocionais para os três duelos estão custando entre R$ 200 e R$ 150. O torcedor alvirrubro pode adquirir a sua entrada através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.

Confira os valores para os três jogos nos Aflitos:

Setor Hexa: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Setor Caldeirão: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Setor Vermelho: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada)

Cadeiras: R$ 200 (inteira) e R$100 (meia-entrada)



Jogos do Náutico nos Aflitos pelo quadrangular de acesso:

2ª rodada: Náutico x Guarani (13/09, sábado, 17h)

3ª rodada: Náutico x Ponte Preta (20/09, sábado, 17h)

6ª rodada: Náutico x Brusque (11/10, sábado, 17h)