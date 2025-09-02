Náutico chega na marca de 10 mil ingressos vendidos para o quadrangular da Série C
O Náutico vem realizando uma promoção com um pacote de ingressos para os três jogos em casa na reta decisiva rumo ao acesso
Publicado: 02/09/2025 às 13:58
Time do Náutico (Rafael Vieira)
Buscando casa cheia nos jogos no estádio dos Aflitos, o Náutico promoveu um pacote de ingressos com preços promocionais para os três jogos do Timbu em casa no quadrangular de acesso da Série C. Com poucos dias de vendas, o clube alvirrubro anunciou, nesta terça-feira (2), a marca de 10 mil ingressos já comercializados para a reta decisiva rumo ao acesso à Série B.
O Náutico ainda divulgou que restam poucos ingressos do pacote promocional. Vale lembrar que a disponibilidade total conta com 2 mil ingressos para cada um dos quatro setores do estádio por jogo.
Os valores promocionais para os três duelos estão custando entre R$ 200 e R$ 150. O torcedor alvirrubro pode adquirir a sua entrada através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.
Confira os valores para os três jogos nos Aflitos:
Setor Hexa: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)
Setor Caldeirão: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)
Setor Vermelho: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada)
Cadeiras: R$ 200 (inteira) e R$100 (meia-entrada)
Jogos do Náutico nos Aflitos pelo quadrangular de acesso:
2ª rodada: Náutico x Guarani (13/09, sábado, 17h)
3ª rodada: Náutico x Ponte Preta (20/09, sábado, 17h)
6ª rodada: Náutico x Brusque (11/10, sábado, 17h)