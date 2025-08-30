Veja os adversários e jogos do Náutico na 2ª fase da Série C

Após classificação, o Náutico terá seis jogos decisivos na busca pelo acesso à Segunda Divisão nacional

Jogador do Náutico, Auremir (Rafael Vieira)

Confirmando a sua classificação na 3ª posição após o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico já conhece os seus adversários e a sua tabela para os seis jogos decisivos do quadrangular de acesso, que vale vaga na Segunda Divisão de 2026.

O Timbu ficou posicionado no quadrangular 2 e terá pela frente a Ponte Preta (2º lugar), o Brusque (6º lugar) e o Guarani (7º lugar). Todas as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando os seis duelos.

Confira a tabela do Náutico:

1ª rodada: Brusque x Náutico

2ª rodada: Náutico x Guarani

3ª rodada: Náutico x Ponte Preta

4ª rodada: Ponte Preta x Náutico

5ª rodada: Guarani x Náutico

6ª rodada: Náutico x Brusque

Vale lembrar que a CBF ainda divulgará detalhadamente as datas e horários para a segunda fase da competição. Estarão presentes no outro quadrangular de acesso: Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta.