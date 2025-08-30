diariodepernambuco.com.br
Náutico
SÉRIE C

Veja os adversários e jogos do Náutico na 2ª fase da Série C

Após classificação, o Náutico terá seis jogos decisivos na busca pelo acesso à Segunda Divisão nacional

Caio Antunes

Publicado: 30/08/2025 às 19:53

Seguir no Google News Seguir

Jogador do Náutico, Auremir/Rafael Vieira

Jogador do Náutico, Auremir (Rafael Vieira)

Confirmando a sua classificação na 3ª posição após o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico já conhece os seus adversários e a sua tabela para os seis jogos decisivos do quadrangular de acesso, que vale vaga na Segunda Divisão de 2026.

Veja também:

O Timbu ficou posicionado no quadrangular 2 e terá pela frente a Ponte Preta (2º lugar), o Brusque (6º lugar) e o Guarani (7º lugar). Todas as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando os seis duelos.

Confira a tabela do Náutico:

1ª rodada: Brusque x Náutico
2ª rodada: Náutico x Guarani
3ª rodada: Náutico x Ponte Preta
4ª rodada: Ponte Preta x Náutico
5ª rodada: Guarani x Náutico
6ª rodada: Náutico x Brusque

Vale lembrar que a CBF ainda divulgará detalhadamente as datas e horários para a segunda fase da competição. Estarão presentes no outro quadrangular de acesso: Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta.

 

adversario , Brusque , Guarani , Náutico , ponte preta , Quadrangular , Quadrangular do acesso , série c
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP