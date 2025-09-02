Jovem Samuel destaca oportunidades recebidas no time principal do Náutico nesta Série C

O volante de 21 anos vem ganhando a confiança da comissão técnica do Náutico e foi acionado como titular na última partida alvirrubra pela competição nacional

Volante do Náutico, Samuel (Gabriel França / CNC)

Precisando do seu elenco para a longa jornada da disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico obteve um “reforço” para o plantel vindo da própria categoria de base do clube. O volante Samuel ganhou a confiança da comissão técnica e passou a ter mais oportunidades na equipe principal alvirrubra. O jovem de 21 anos chegou a ser titular no último duelo pela Terceira Divisão, onde o Timbu venceu o Ituano.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (2), Samuel falou sobre as chances que vem ganhando no elenco profissional do Náutico. A cria da base alvirrubra ressaltou trabalho feito para conseguir ter uma maior minutagem no Timbu, com sete partidas já realizadas pelo Náutico em 2025.

“Muito feliz pela oportunidade. Casa cheia e estrear como profissional (de titular) é o sonho de todo moleque da base, e eu vim da base. Foi um momento muito importante para mim, os companheiros e a comissão me acolheram bem. É um momento de felicidade. Base e profissional é um processo bem delicado, não vai acontecer de uma hora para a outra. Tem que batalhar e seguir firme”, disse Samuel.

“Fui um cara muito disciplinado, acreditei no meu potencial e sempre trabalhei. Grato pelas oportunidades que estão surgindo e eu estou aproveitando da melhor forma possível. No meu dia a dia eu dou o meu máximo e acho que assim eu ganho a confiança da comissão (técnica)”, completou.

Samuel foi uma opção escolhida por Hélio dos Anjos para completar o plantel de volantes dentro do elenco. O jogador se junta a Wenderson, Auremir e os titulares Igor Pereira e Marco Antônio como opções da posição para a reta final da temporada.

