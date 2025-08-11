Porteira fechada: Náutico chega ao sétimo jogo seguido sem levar gol pela Série C

O Náutico não tem a baliza vazada desde o dia 16 de junho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

Time do Náutico antes de partida pela Série C (Gabriel França / CNC)

Na vitória sobre o Londrina fora de casa por 2 a 0, no último domingo (10), o Náutico chegou na expressiva marca de sete jogos seguidos sem levar gol pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu não tem a baliza vazada desde o dia 16 de junho, ainda em confronto contra o Maringá, pela 9ª rodada da Terceirona. Apesar do gol sofrido, o Náutico saiu vitorioso diante do rival paranaense na ocasião.

Durante a sequência de jogos com a defesa intacta, o clube alvirrubro somou cinco vitórias e dois empates no recorte. Embalo suficiente para colocar a equipe na 2ª posição da Série C, com 29 pontos somados após 16 rodadas disputadas.

Essa sequência fez o Náutico se tornar, de maneira isolada, a melhor defesa das quatros divisões do Campeonato Brasileiro. Sendo a equipe com menos gols sofridos na Série C com folga, o sistema defensivo alvirrubro também se tornou o com menos gols tomados em relação a qualquer equipe das Séries A, B e D.

Após 16 jogos realizados pela Terceira Divisão, os alvirrubros seguem com a marca de apenas seis gols sofridos, chegando a uma inferior a 0,4 gol sofrido por jogo. A segunda melhor defesa pertence ao São Bernardo, que tem nove gols contra a sua meta na disputa nacional.



Sequência de jogos do Náutico sem sofrer gol:

Tombense 0 x 2 Náutico

Náutico 0 x 0 Floresta

Figueirense 0 x 0 Náutico

Náutico 2 x 0 Caxias

Guarani 0 x 1 Náutico

Náutico 3 x 0 Retrô

Londrina 0 x 2 Náutico



Invencibilidade

Se mantendo invicto na sequência dos jogos sem sofrer gols, o Náutico tem um recorte ainda maior sem derrotas na disputa da Série C. O Timbu chegou na marca de noves jogos de invencibilidade pela competição nacional, sendo derrotado pela última vez no dia 24 de maio, contra a Ponte Preta, pela 7ª rodada.

Próximo compromisso

Vivendo grande fase, o Náutico volta a campo no próximo domingo (17) pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu recebe a equipe do Anápolis, às 19h, no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 17ª rodada.