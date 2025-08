Náutico supera Flamengo e passa a ter a melhor defesa das quatro divisões do Brasil

O Náutico chegou na marca de apenas seis gols sofridos após 15 rodadas na Série C do Campeonato Brasileiro

Time do Náutico antes de partida pela Série C (Gabriel França / CNC)

Após mais um jogo sem sofrer gols na vitória sobre o Retrô por 3 a 0, no último domingo (3), o Náutico passou a ter de maneira isolada a melhor defesa das quatro divisões do futebol brasileiro. Antes empatado com a equipe do Flamengo, o Timbu se isolou na liderança após o clube carioca sofrer um gol no último duelo pela Série A – no empate de 1 a 1 frente ao Ceará.

O clube alvirrubro chegou à expressiva marca de apenas seis gols sofridos após 15 rodadas de Campeonato Brasileiro da Série C, possuindo uma média de 0,40 gols sofridos por jogo. A marca de gols é a menor em relação a qualquer equipe das 124 que atuam por alguma divisão do Brasileiro.

A defesa do Náutico vem de uma sequência que chama ainda mais a atenção. Os alvirrubros estão seis jogos seguidos sem sofrer gol, marca que fez a equipe se isolar como a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. A última vez que os pernambucanos foram vazados foi no dia 16 de junho, ainda pela 9ª rodada da Terceirona.

Logo atrás do Náutico, as melhores defesas das quatro divisões nacionais pertencem a Flamengo, Central e Inter de Limeira, todos com sete gols sofridos. O rubro-negro sofreu sete gols em 17 jogos da Série A, enquanto a Patativa e o clube paulista sofreram em 15 jogos da Série D.



Defesa na Série c

Em relação à disputa na Terceira Divisão nacional, o Náutico lidera com folga a melhor defesa da competição. A segunda defesa menos vazada é a do São Bernardo, com distantes nove gols tomados.

Para se ter uma noção da sequência com a baliza intacta do clube alvirrubro, nenhum outro clube na Série C possui atualmente uma sequência de dois jogos sem sofrer gols, enquanto o Timbu chegou ao sexto jogo com essa marca.