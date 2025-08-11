Em grande fase, técnico do Náutico destaca foco na Série C: "Não ganhamos nada"
Hélio dos Anjos fez um apelo para apoio ao Náutico em reta decisiva pelo acesso à Segunda Divisão nacional
Publicado: 11/08/2025 às 14:23
Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos. (Rafael Vieira)
Vivendo uma grande fase dentro do campo, o Náutico já tem virtualmente uma vaga confirmada no G8 da Série C para a disputa do quadrangular de acesso. O bom momento se confirmou com a vitória fora de casa contra o Londrina, no último domingo (10), por 2 a 0. O triunfo, aliás, foi o quarto seguindo dos alvirrubros na competição nacional.
Após a vitória no Paraná, Hélio dos Anjos falou sobre essa grande fase da equipe. Ponderado, o técnico ressaltou a campanha que vem sendo construída pelo Timbu, mas destacou o foco para a reta decisiva. O comandante alvirrubro ainda fez um apelo para um forte apoio ao clube nos próximos jogos pela busca do acesso à Segunda Divisão.
“Nós tivemos do nosso torcedor um apoio sempre muito grande, haja vista o último jogo em casa. Eu quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, chamar esse torcedor. Que esse torcedor nos ajude como sempre ajudou, que nos cobrem dentro de uma coisa equilibrada, que seja realmente um grande parceiro neste momento tão bonito do Náutico”, destacou Hélio dos Anjos.
“Mas é um momento que nós não ganhamos nada, e nós precisamos desse torcedor. Precisamos, acima de tudo, que o clube se una. Que nós tenhamos todas as pessoas ajudando o Náutico, porque nós temos que ser muito mais forte do que as outras equipes, que têm, muitas vezes, até uma estrutura melhor”, completou.
Na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos conquistados, o Náutico volta a campo no próximo domingo (17), às 19h, contra o Anápolis. A partida será válida pela 17ª rodada e acontece no estádio dos Aflitos.