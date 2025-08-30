Náutico x Ituano: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela Série C

O Náutico recebe a equipe paulista neste sábado (30), às 17h, no estádio dos Aflitos, pela última rodada da 1ª fase da Série C

Náutico vence o Retrô nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

Já classificado e buscando uma boa posição na tabela, o Náutico recebe o Ituano neste sábado (30), às 17h, no estádio dos Aflitos. O duelo será válido pela 19ª e última rodada da primeira fase da Série C e terá transmissão de SportyNet+ e DAZN.

O Timbu chega ao confronto apenas interessado em terminar bem colocado a primeira fase. Matematicamente já garantido no quadrangular de acesso, o clube alvirrubro é o atual 3º colocado, com 33 pontos, e ainda busca terminar fase regular na 2ª posição. Para isso, o Náutico precisará somar mais pontos na rodada que a Ponte Preta, que tem a mesma pontuação que os alvirrubros, porém com uma vitória a mais no desempate. A Macaca receberá o Londrina, no Moisés Lucarelli.

Apesar de uma possibilidade mais remota, a equipe pernambucana também pode cair até para a 5ª posição ao fim da primeira fase da Terceirona. Para isso acontecer o clube teria que ser derrotado, Londrina e São Bernardo vencerem e ainda tirarem uma diferença alta no saldo. O clube paranaense tem seis gols a menos no saldo de gols, enquanto a equipe paulista tem nove.

O Ituano chega em uma situação diferente para o jogo deste sábado. O Galo de Itu é o atual 8º colocado e preenche momentaneamente a última vaga dentro do G8. O clube rubro-negro tem 24 pontos conquistados, mesma pontuação do 9º colocado Floresta. O Ituano, aliás, pode ser ultrapassado pelo rival cearense mesmo ganhando o seu jogo nos Aflitos, se for superado no saldo de gols. O equilíbrio na tabela faz o time paulista ter apenas dois pontos a mais que o 15º colocado Maringá, com tudo aberto pelas últimas vagas na rodada final.

HOJE É DIA DE CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE! ?????????? A NAÇÃO FOI CONVOCADA! É dia de AFLITOS LOTADO, de APOIO SEM PARAR e de TIMBA ATÉ O FIM! NOSSO OBJETIVO É CLARO: O ACESSO! ???? pic.twitter.com/01rPjtvyqF — Náutico (@nauticope) August 30, 2025

Náutico

Utilizando a seu favor o fato de já estar classificado, o Náutico deverá poupar titulares no jogo desde sábado. A principal atenção da comissão técnica se dará para atletas pendurados. Com uma lista de oito jogadores com potencial de suspensão, o técnico Hélio dos Anjos deve preservar boa parte dos seus jogadores principais.

Chegam ao jogo nos Aflitos pendurados e com risco de suspensão os goleiros Wellerson e Muriel, o lateral-direito Arnaldo, os zagueiros João Maistro e Rayan, o volante Igor Pereira e os atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

Dos jogadores pendurados apenas o goleiro Wellerson e o zagueiro Rayan deverão ser acionados contra o Ituano, visto que os titulares, Muriel e Mateus Silva, ainda não estão aptos fisicamente. O Náutico também não poderá contar com o meia Lucas Cardoso, que está em fase final da recuperação de uma lesão.

Entre as principais novidades que deverão ser promovidas pelo comandante alvirrubro se destacam alguns atletas de menor minutagem. Devem ganhar uma oportunidade maior na partida o lateral-direito Marcos Ytalo, o jovem volante Samuel e o atacante recém-chegado Samuel Otusanya.

Ituano

A equipe paulista vem de uma boa sequência na disposição da Terceira Divisão. O time comandado por Mazola Júnior vem de vitória sobre o Ypiranga-RS, no Novelli Júnior, que deixou a equipe com maiores possibilidades de classificação. O clube tem duas vitórias nas últimas quatro partidas.

Para o jogo, o Galo de Itu terá dois retornos importantes. O zagueiro Matheus Mancini e o volante Bruno Silva estão de volta para a equipe após cumprirem suspensão no último jogo. Em compensação, o meia Ramon estará suspenso pelo terceiro amarelo. A grande referência da equipe fica por conta do experiente atacante Neto Berola.

Ficha do jogo

Náutico: Wellerson, Marcos Ytalo, Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes; Samuel, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otusanya (Igor Bolt). Técnico: Hélio dos Anjos.

Ituano: Pegorari; Thassio, Matheus Mancini, Carlão e Dal Pain; Daniel, Grigor e Thiago Moraes; Neto Berola, Léo Passos e Gabriel Razera. Técnico: Mazola Júnior.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 17h

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Ederson Brito de Albuquerque (ambos do PA)

Transmissão: DAZN e SportyNet+.