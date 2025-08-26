De 2º a 5º lugar: veja cenários para o Náutico na última rodada da Série C

Já classificado ao quadrangular de acesso e em 3º colocado, o Náutico ainda pode terminar na vice-liderança da primeira fase da Terceirona

Time do Náutico antes de partida pela Série C (Gabriel França / CNC)

O Náutico chega para a última rodada da primeira fase da Série C com a classificação já garantida para o quadrangular de acesso e possibilidades de ainda terminar em quatro diferentes posições. Atualmente em 3º lugar e com 33 pontos, o Timbu ainda pode chegar até a vice-liderança, como também pode cair até a 5ª posição na tabela da Terceirona. Disputando posições na tabela, o clube alvirrubro recebe o Ituano neste sábado (30), às 17h, no estádio dos Aflitos.

Para reassumir o 2º lugar, o Náutico não depende apenas se suas próprias forças. O Timbu precisará vencer o seu confronto e torcer para um simples tropeço da Ponte Preta, atual vice-líder e com os mesmos 33 pontos, contra o Londrina. Os pernambucanos também podem assumir posição com um empate, caso a Macaca saia derrotada do seu confronto.

Um simples empate frente ao Ituano já garante a 3ª posição ao Náutico. Caso seja derrotado nos Aflitos, os alvirrubros passam a torcer para o próprio Londrina (4º colocado) e o São Bernardo (5º colocado) não vencerem os seus jogos, ambos têm 30 pontos. Mesmo vencendo, os adversários abaixo do Náutico igualariam a pontuação, mas precisariam tirar uma diferença grande no saldo. O Londrina precisa buscar uma diferença de seis gols do rival pernambucano, enquanto o São Bernardo de nove gols.

O Náutico não consegue mais chegar ao 1º lugar, que pertence ao Caxias. O clube gaúcho abriu quatro pontos em relação aos adversários diretos e já está garantido na liderança da primeira fase. Os alvirrubros também não têm possibilidade de descer até a 6ª posição, que pertence ao Guarani com 26 pontos.

Confrontos da última rodada na briga do Náutico:

Náutico x Ituano – Aflitos

Ponte Preta x Londrina – Moisés Lucarelli

Floresta x São Bernardo – Domingão