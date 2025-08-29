Próximo adversário na Série C, Náutico nunca perdeu para o Ituano

A equipe do Náutico defende uma invencibilidade histórica frente ao rival deste sábado (30), pela última rodada da 1ª fase da Terceirona

Jogador do Náutico em comemoração de gol contra o Ituano (Tiago Caldas / CNC)

Em duelo válido pela 19ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico recebe o Ituano neste sábado (30), às 17h, no estádio dos Aflitos. A equipe alvirrubra chega para o confronto sem nunca ter sido derrotada no retrospecto histórico frente ao rival paulista.

O Timbu e o Galo de Itu já realizaram seis partidas na história do confronto. De todos os encontros, o Náutico saiu vitorioso em quatro oportunidades e mais dois jogos terminaram empatados.

Levando em conta apenas os jogos com o mando do time pernambucano, a diferença fica ainda maior. Os quatro triunfos dos alvirrubros no retrospecto aconteceram justamente em seus domínios, vencendo todas as partidas e mantendo o 100% como mandante.

O último jogo entre Náutico e Ituano aconteceu no ano de 2022, em partida disputada pela Série B do Brasileirão. Na ocasião, os alvirrubros que triunfaram com vitória por 2 a 0 no estádio dos Aflitos, pela 28ª rodada da disputa nacional.

Já classificado para a segunda fase da Série C, o Náutico entra em campo contra o Ituano apenas para confirmar uma boa posição para a disputa do quadrangular de acesso. O Timbu terá a invencibilidade histórica como mais um fator para buscar um resultado positivo frente ao clube paulista, que ainda está envolvido na briga por vaga no G8 da Terceira Divisão.



