Beto Lago: 'Contra o Ituano, pouparia no Náutico apenas por conta dos pendurados'

João Maistro, Mezenga e Igor Pereira, jogadores do Náutico (Gabriel França/ CNC)

Definições no Timbu

O Náutico encara o Ituano, neste sábado, nos Aflitos, mirando a segunda colocação da Série C. Só perde a vaga se a Ponte Preta bater o Londrina, em Campinas. Mas, convenhamos, a classificação pouco muda se o time não souber usar a tabela a seu favor. No quadrangular, segundo e terceiro caem no mesmo grupo, jogam a estreia fora e fecham em casa. A diferença está no meio: ou com duas partidas seguidas nos Aflitos e duas fora na fase de ida ou jogos alternados - cenários que podem decidir o acesso. Experiente, Hélio dos Anjos sabe como pesar esse detalhe estratégico, ainda mais diante do equilíbrio que envolve as últimas vagas, com sexto e sétimo também entrando no grupo alvirrubro. Outro ponto de atenção é a lista de pendurados: Muriel, Wellerson, Arnaldo, Rayan, João Maistro, Igor Pereira, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. O cenário mais delicado está no gol e no ataque. A aposta lógica seria o garoto Léo debaixo das traves e Samuel Otusanya no comando ofensivo, já que é centroavante de origem. Nas demais posições, as opções (titulares ou não) dão conta do recado.

Novo cenário: Náutico viverá última rodada da Série C diferente dos últimos anos

Com titulares devendo ser preservados, jogo contra o Ituano marca novas chances no ataque do Náutico Veja também:

Independente da grana, acho um equívoco da gestão levar o jogo Sport x Flamengo para a Arena de Pernambuco. Vai acabar desgastando ainda mais a relação com seu torcedor – como se a campanha na Série A já não fosse suficiente. A Arena acaba sendo um palco neutro, que favorece o time carioca. A Ilha do Retiro é uma energia única, onde a torcida empurra o time mesmo nas adversidades. É ali que o Sport encontra sua identidade, e abri-la mão soa como um desrespeito ao próprio patrimônio emocional do clube.

Toda uma cadeia é penalizada

O erro é social, econômico e institucional. Jogar fora da Ilha atinge toda uma cadeia que gira em torno: bares, restaurantes, ambulantes, até a loja oficial. Dentro de campo, o Sport pode vacilar. Fora dele, segue existindo a força incomparável de sua casa lotada, pulsante. Abrir mão desse caldeirão é rasgar a essência do clube.

HN Run

Os amantes da corrida têm compromisso marcado no dia 20 de setembro: a HN Run, promovida pela Hermano Nascimento, com percursos de 3km e 6km. A largada será às 6h, na Rua Augusto Lins e Silva, 618, em Setúbal. Os primeiros lotes estão à venda até o dia 31, por R$ 90,00, com inscrições pelo telefone (81) 99971-4899.

Mais visibilidade

A chegada de novos canais esportivos, seja no streaming ou no YouTube, é um ganho para o torcedor. Competições nacionais e até mundiais, que não passavam na grade das emissoras, agora encontram espaço para serem exibidas. O resultado: mais torneios sendo vistos, mais modalidades valorizadas e mais opções para quem acompanha o esporte, ampliando o leque de transmissões e oferecendo ao público uma experiência mais diversa e acessível.

