Wellerson destaca Náutico "calejado" para momentos decisivos na Série C

Restando uma rodada para o fim da 1ª fase, o Náutico já tem vaga garantida na disputa do quadrangular de acesso na Terceirona

Goleiro do Náutico Wellerson em partida pela Série C do Brasileiro (Janes Carvalho/Onzex Press)

O Náutico entra em campo no próximo sábado (30) pelo fechamento da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Já classificado para o quadrangular de acesso, o Timbu recebe o Ituano, nos Aflitos, de olho em buscar uma boa colocação para a segunda fase da Terceirona.

Em entrevista coletiva, o goleiro Wellerson destacou o atual momento da equipe. O arqueiro falou sobre o psicológico do time alvirrubro para lidar com os momentos decisivos que virão pela Série C, sobretudo na disputa do quadrangular decisivo. Wellerson ressaltou o Náutico preparado após momentos de altos e baixos em 2025.

“Acho que com tudo o que a gente já passou no ano, eu vejo a nossa equipe muito preparada para um momento decisivo. Passamos grandes momentos na temporada, altos e baixos, mas a gente chega nesse principal momento decisivo no ano com toda a equipe pronta, preparada e calejada para poder tomar as melhores decisões e conseguir fazer grandes jogos nessa fase decisiva. E buscar o nosso principal objetivo, que é o acesso”, destacou o goleiro.

Wellerson também fez questão de enfatizar a importância do torcedor alvirrubro nesta etapa da competição. O atleta pediu o apoiou da torcida para fazer valer o fator casa na busca do acesso. Vale lembrar que além do jogo com o Ituano, o Náutico realizará mais três jogos nos Aflitos pelo quadrangular final.

“É o principal fator que a gente tem, a nossa torcida e o nosso estádio. Então é somente pedir a continuidade do apoio deles, que eles já vêm dando para a gente, e fazer ferver o caldeirão. Fazer os Aflitos o nosso ponto forte, como vem sendo. Fortalecer isso ainda mais que é de suma importância, principalmente nessa reta final. Se juntar o nosso esforço com o esforço que eles (torcedor) vêm fazendo nos jogos em casa, com certeza nós vamos sair felizes na reta final”, disse Wellerson.