Náutico vive maior divisão de gols e diminui dependência de Paulo Sérgio; confira

Antes concentrando os seus gols no camisa nove, o Náutico agora tem uma maior distribuição de bolas na rede dentro do elenco

Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Paulo Sergio (Rafael Vieira)

Além do grande desempenho defensivo, o ataque do Náutico também vem apresentando números interessantes na grande campanha da Série C do Campeonato Brasileiro. O sistema ofensivo, porém, possui um detalhe importante: a maior distribuição de gols dentro do elenco.

Se antes o Timbu dependia do centroavante Paulo Sérgio, artilheiro absoluto no time na última temporada, agora o clube possui uma alta divisão de bolas na rede dentro do elenco. Essa distribuição vem para compensar as ausências do camisa nove.

Sofrendo com problemas físicos em 2025, Paulo Sérgio só disputou sete dos 17 jogos da equipe na disputa da Terceira Divisão, menos da metade. Quando esteve em campo, o atacante balançou as redes por duas oportunidades.

Em contrapartida, o Náutico já marcou 21 gols na Série C desta temporada e além de Paulo Sérgio, mais outros 12 atletas fizeram gols pela equipe. O artilheiro isolado é o volante Marco Antônio, com quatro gols feitos.

Além de Paulo Sérgio, os jogadores Vinícius, Bruno Mezenga, Patrick Allan e Hélio Borges já marcaram em duas oportunidades na Terceirona. Completando a lista com um gol marcado estão Lucas Cardoso, Igor Pereira, Auremir, Arnaldo, Thalissinho, Léo Magoh e Igor Bolt.

Lista de artilheiros do Náutico na Série C de 2025:

Marco Antônio: 4 gols

Bruno Mezenga: 2 gols

Hélio Borges: 2 gols

Patrick Allan: 2 gols

Paulo Sérgio: 2 gols

Vinícius: 2 gols

Arnaldo: 1 gol

Auremir: 1 gol

Igor Bolt: 1 gol

Igor Pereira: 1 gol

Léo Magoh: 1 gol

Lucas Cardoso: 1 gol

Thalissinho: 1 gol

Sequência invicta

Na longa sequência de 10 jogos sem derrotas do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, Paulo Sérgio foi titular apenas em duas ocasiões, vindo do banco de reservas em mais outras duas partidas. O retrospecto corrobora com a maior força do elenco e menor dependência do goleador alvirrubro.

Com os problemas físicos do centroavante, a força do plantel comandado por Hélio dos Anjos será fundamental na busca pelo acesso à Segunda Divisão. Já consolidado como a melhor defesa da Série C, o Náutico também possui o terceiro melhor ataque da competição, empatado com as equipes do Maringá e Botafogo-PB.