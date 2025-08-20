Igor Pereira tem reviravolta no Náutico e se torna titular absoluto na Série C

Vindo de uma grave lesão em 2024, o volante não vinha possuindo sequência na equipe do Náutico até a chegada de Hélio dos Anjos

Igor Pereira, volante do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

A grande campanha que o Náutico vem construindo na Série C do Campeonato Brasileiro, comandada por Hélio dos Anjos, possui alguns grandes personagens. Entre os rostos dessa guinada alvirrubra se destaca o volante Igor Pereira. O atleta teve uma grande reviravolta no Timbu e se tornou titular absoluto na disputa nacional.

O começo de Igor Pereira não foi o dos mais fáceis no Náutico. O jogador de 24 anos chegou ao clube em 2024 e no primeiro ano pelo Timbu, já sofreu uma grave lesão no joelho. O volante atuou apenas em seis jogos na sua temporada de estreia com o clube pernambucano.

Planejando um 2025 diferente, Igor seguiu tendo pouco espaço no time alvirrubro, ainda com o técnico Marquinhos Santos. As coisas passaram a finalmente mudar com o atleta após a chegada de Hélio dos Anjos ao Náutico.

Já na estreia do novo técnico, Igor Pereira foi acionado na equipe titular, em duelo contra o Botafogo-PB, no estádio dos Aflitos. Desde então, quando reuniu as melhores condições físicas, o jogador de meio de campo foi titular em todas as demais partidas alvirrubras.

Em entrevista para a Rádio Jornal após a vitória sobre o Anápolis, no último domingo (17), Igor Pereira comentou sobre a fase que vem passando como titular absoluto do clube alvirrubro. O primeiro volante revelou que chegou a pensar em deixar o Náutico pelas poucas oportunidades recebidas.

“Muito feliz com o meu momento. Eu vivi momentos muito difíceis aqui no Náutico, que eu não sabia o que iria acontecer da minha vida. No começo do ano eu tive poucas oportunidades e chegou um momento que eu pensei em ir embora. Tava decidindo ir embora, porque não tava tendo oportunidade, chegou proposta e eu queria sair para jogar. Antes eu era o último da fila e graças a Deus hoje eu sou o primeiro, com muito trabalho e cada jogo mostrando que eu mereço essa oportunidade”, destacou Igor Pereira.

Na atual temporada, Igor Pereira já chegou à marca de 20 jogos com o Náutico, tendo balançado as redes em duas oportunidades. Além da contribuição ofensiva, o atleta também é um pilar no ótimo sistema defensivo alvirrubro, sendo o "cão de guarda" na proteção da linha de defesa.

Na expressiva sequência de oito jogos sem sofrer gols da equipe alvirrubra pela Série C, Igor Pereira foi titular em sete oportunidades. O jogador vem sendo um complemento na dupla de volantes para Marco Antônio, que tem maiores características ofensivas.