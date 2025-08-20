Classificado, confira as posições que o Náutico ainda pode terminar na 1ª fase da Série C

O Náutico atualmente ocupa o 2º lugar e já tem a sua vaga garantida no quadrangular de acesso da Terceira Divisão

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Comemoração, Igor Bolt ( Rafael Vieira)

Com a vitória do último domingo (17) sobre o Anápolis, o Náutico confirmou de maneira matemática a sua vaga na segunda fase da Série C. O Timbu se manteve em 2º lugar e abriu uma vantagem de 10 pontos em relação ao primeiro time de fora do G8. Restando duas rodadas para o fim da primeira fase e seis pontos em disputa, o clube alvirrubro não pode mais ser ultrapassado.

Agora, a disputa do Náutico é pela melhor colocação possível na tabela de classificação. Atualmente na vice-liderança, os alvirrubros ainda podem chegar ao topo da tabela, apesar de uma diferença de cinco pontos em relação ao líder Caxias. Em uma grande combinação de resultados, o Timbu ainda pode escalar o 1º lugar na classificação.

No pior dos cenários, o Náutico ainda pode encerrar a primeira fase no 5º lugar. O atual dono da posição é o São Bernardo, que possui apenas três pontos a menos que os pernambucanos – 32 contra 29. Náutico e São Bernardo, inclusive, se enfrentam pela 18ª rodada da competição nacional no próximo sábado (23).

As possibilidades para o time alvirrubro ainda incluem encerrar na 3ª ou 4ª posição. O 3º lugar é a Ponte Preta, com 30 pontos conquistados, e o 4º é o Londrina, com 29 pontos. Ambos os times podem ultrapassar o Náutico em uma única rodada.