Disparado com a melhor defesa, Náutico tem metade dos gols que o segundo no quesito na Série C

Equipe do Náutico em partida pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Os números defensivos do Náutico seguem chamando atenção na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Já consolidado como a melhor defesa da competição nacional, o Timbu agora tem metade dos gols sofridos em relação ao segundo lugar no quesito.

Chegando a impressionante marca de oito jogos consecutivos sem sofrer gols, o clube alvirrubro disparou no ranking das melhores defesas. A equipe segue com apenas seis gols tomados na Terceira Divisão, enquanto o São Bernardo, segunda melhor defesa, tem 12.

O Náutico foi vazado apenas seis vezes em 17 rodadas da Terceirona, com uma média de quase um gol sofrido a cada três jogos. A marca fica ainda mais chamativa se levar em consideração que os alvirrubros sofreram quatro gols nas três primeiras rodadas, resultando em apenas dois gols sofridos nos últimos 14 jogos pela Terceira Divisão.

Invencibilidade

Alinhado a sequência defensiva, a invencibilidade do Náutico possui um recorte ainda maior. O Timbu está há 10 jogos invicto na Série C, tendo sofrido apenas um gol neste período.