Náutico encaminha retorno do atacante Samuel Otusanya
O atleta nigeriano chega ao Náutico por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro da Série C
Publicado: 19/08/2025 às 17:50
Samuel Otusanya, atacante nigeriano (Rafael Vieira / DP Foto)
O Náutico tem encaminhado mais um reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Timbu está em fase final de negociação para o retorno do atacante Samuel Otusanya, que chega por empréstimo até o final da temporada junto ao Criciúma.
Negociado pelo América-PE, clube em que pertencia, o atleta nigeriano deixou o Náutico ainda no mês de abril para assinar com o clube catarinense e disputar a Série B do Brasileiro. Pelo Tigre, Otusanya teve poucas oportunidades e entrou em campo apenas oito vezes, todas sendo acionado ao decorrer do jogo.
Nesta temporada com a camisa alvirrubra, Sam disputou 16 partidas e balançou as redes em três oportunidades, além de ter distribuído uma assistência. O jogador foi titular em 14 ocasiões, por Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, ainda sob o comando do técnico Marquinhos Santos.
O atacante chega para preencher a lacuna de um centroavante com maior mobilidade no elenco alvirrubro, a pedido da comissão técnica. Otusanya reforça o plantel com características diferentes de Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, as duas referências ofensivas atuais do time.
Com o acerto por Samuel Otusanya sendo concretizado, a expectativa é de que o Náutico possa fechar o ciclo de contratações para a sequência da Terceira Divisão. Já classificado para o quadrangular de acesso, o Timbu tem ao menos mais oito jogos para disputar do Campeonato Brasileiro.