Auxiliar do Náutico destaca foco do elenco após classificação garantida na Série C

Guilherme dos Anjos ressaltou o perfil comportamental dos jogadores para manter os pés no chão na disputa da Terceira Divisão

Guilherme dos Anjos, auxiliar, e Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Gabriel França / CNC)

Vivendo uma excelente fase na disputa da Série C, o Náutico confirmou no último domingo (17) a sua classificação antecipada para a segunda fase da competição, o quadrangular de acesso. Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, o Timbu já está garantido entre os oito melhores e busca confirmar uma boa colocação na tabela - atualmente o time é o 2º colocado.

Após a vitória contra o Anápolis, que garantiu classificação matemática, o auxiliar Guilherme dos Anjos falou sobre o foco necessário que precisa ser mantido na disputa da Terceira Divisão, para garantir boa posição e chegar em bom nível na segunda fase. O auxiliar técnico ressaltou o perfil comportamental do elenco para manter esses pés no chão.

“Trabalhar isso é uma questão mental, mas muito comportamental. A gente tem um perfil de grupo que vem dando essa demonstração. Nós conhecemos um pouquinho de futebol nesse tipo de situação, então a gente consegue fazer uma boa leitura dos elencos neste sentido. Não quer dizer que a gente não tem que tomar os nossos cuidados”, disse Guilherme dos Anjos.

“Nós temos ainda muito o que conquistar e eu acho que os atletas têm isso em mente. Esses pequenos objetivos que eles estão imbuídos em conquistar, estão dando os grandes objetivos para gente. Reta final você tem que chegar bem, e a gente vai chegar bem para decidir, mas o campeonato muda totalmente. Passam a ser decisões muito mais intensas e difíceis”, completou.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo no próximo sábado (23), ainda pela 18ª rodada da primeira fase da Série C. O Timbu visita o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.