Arnaldo projeta jogo contra o Retrô e prega pés no chão para a sequência da Série C do Náutico

O lateral do Náutico celebrou o bom momento do time, mas ressaltou que ainda não tem nada ganho na disputa da Terceira Divisão

Arnaldo, lateral-direito do Náutico, (Gabriel França / CNC)

Em grande momento na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico já se aproxima de uma classificação para a segunda fase da competição, o quadrangular de acesso. Os alvirrubros são os atuais 4º colocados, com 23 pontos, e possuem uma vantagem de cinco pontos para a primeira equipe fora do G8. Restando cinco rodadas para o fim da primeira fase, o clube alvirrubro se coloca em boa posição pela classificação.

Em entrevista coletiva, o lateral Arnaldo celebrou esse bom momento vivido pelo Timbu e projetou o próximo jogo na competição nacional, diante do Retrô. O defensor pregou pés no chão e destacou que o time tem de fazer a sua parte no duelo pernambucano no estádio dos Aflitos. Náutico e Retrô se enfrentam neste domingo, 3 de agosto, às 19h, pela 15ª rodada.

“Outro jogo importante. Sabemos que fizemos um grande jogo no sábado (contra o Guarani), mas já passou. Então a gente já está pensando no jogo do Retrô, que a gente sabe que é um jogo muito importante. Jogo dentro de casa, eu estou vendo que vai estar cheio e isso nos ajuda bastante”, destacou o lateral-direito.

“A gente tem que dar a vitória para a nossa torcida, mas pés no chão. A gente sabe que não tem nada ganho ainda. Só o trabalho vai estar fazendo com que a gente conquiste esses pontos. A gente tem que trabalhar ainda mais para a gente não deixar cair, é daqui para mais”, completou.

Arnaldo também comentou sobre a força da torcida alvirrubra na temporada. O lateral destacou a energia passada pelo torcedor para dentro de campo e ressaltou a importância dos Aflitos para o jogo do próximo domingo. Em última parcial divulgada pelo clube, mais de 7 mil ingressos já haviam sido vendidos para o jogo contra a Fênix de Camaragibe.

“Falar dessa torcida é até chover no molhado, porque, desde que estou aqui, ela nunca abandonou o clube. Acho que agora é um momento de união. A gente está no caminho certo e a gente conseguiu unir tudo: torcida, comissão, diretoria e atletas para um só caminho. Todos os caminhos levam aos Aflitos e acho que domingo vai ser isso. Como diz da energia do acesso, a gente está sentindo isso. Esse último jogo (Caxias) foi de arrepiar, foi surreal”, enfatizou Arnaldo.