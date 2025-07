Paulo Sérgio sofre punição do STJD por expulsão e desfalca o Náutico contra Retrô

Paulo Sérgio expulso no duelo contra o Brusque pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Em julgamento realizado nesta quarta-feira (30), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o atacante do Náutico Paulo Sérgio por uma expulsão direta. A punição é de dois jogos devido a um cartão vermelho levado pelo centroavante em duelo diante do Brusque pela Série C, no dia 4 de maio, pela 4ª rodada da competição.

Na ocasião, Paulo Sérgio acertou o adversário sem bola e foi expulso sem hesitação pelo árbitro da partida. Como no jogo seguinte diante do Confiança o atleta já cumpriu a suspensão automática, agora resta um jogo para cumprir a punição imposta pelo tribunal.

O duelo que o camisa nove desfalca o Timbu será diante do Retrô. Os pernambucanos se enfrentam no próximo domingo, 3 de agosto, no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 15ª rodada da Terceira Divisão.

Vale lembrar que na primeira partida do Náutico em 2025 o atacante já foi desfalque por suspensão. Paulo havia sido punido por uma expulsão no Campeonato Pernambucano de 2024, e ficou de fora da estreia no Estadual de 2025.