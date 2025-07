Com ingressos promocionais, Náutico inicia as vendas para o jogo contra o Retrô

Vinícius comemora gol com a torcida do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

Aproveitando o bom momento na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico iniciou à venda de ingressos com valores promocionais para o próximo compromisso da equipe. O Timbu recebe o Retrô no próximo domingo, 3 de agosto, no estádio dos Aflitos, pela 15ª rodada da competição nacional.

Os ingressos mais baratos estão chegando a custar apenas R$ 10,00 para sócios e R$ 15,00 para não sócios. Ao todo, três diferentes setores do estádio estão com ingressos promocionais, com um limite de 2 mil ingressos por setor.

O torcedor alvirrubro pode adquirir o seu ingresso através do site FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios. A expectativa é de casa cheia nos Aflitos, com o Náutico já anunciando últimos ingressos para o setor Vermelho.

Confira os valores dos ingressos:

Sócios:

Setor Hexa: R$ 10,00

Setor Vermelho: R$ 15,00

Não sócios:

Setor Caldeirão: R$ 15,00

Setor Hexa: R$ 15,00

Setor Vermelho: R$ 20,00

Cadeiras: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)