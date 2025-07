Náutico divide com o Flamengo o posto de melhores defesas das quatro divisões do Brasil

Muriel, goleiro do Náutico (@raphaelsilvestre27 / Guarani FC)

Os números defensivos do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro seguem chamando atenção. Além da melhor defesa da Terceirona de maneira isolada, o Timbu também divide o posto de melhor defesa das quatro divisões do futebol brasileiro ao lado do Flamengo.

Ambas as equipes sofreram apenas seis gols nas suas respectivas divisões. Os alvirrubros disputaram 14 jogos pela Série C e têm três gols a menos que a segunda melhor defesa, que pertence ao São Bernardo. O clube carioca tem a mesma quantidade de gols sofridos, porém em 16 jogos disputados na Série A.

As equipes que mais se aproximam dessa marca estão na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano do Central terminou a primeira fase da Quarta Divisão com apenas sete gols sofridos. O mesmo número se aplica à equipe paulista da Inter de Limeira.

Números defensivos do Náutico

A equipe alvirrubra vem em uma sequência ainda mais expressiva do ponto de vista defensivo. A defesa do Timbu já ostenta a marca de cinco jogos consecutivos sem ser vazada na disputa da Terceirona.

Para se ter uma noção, nenhuma das demais 19 equipes da Série C possuem uma sequência de jogos sem ser vazada. Além do Náutico, Retrô e Ypranga-RS também não levaram gols na última rodada da competição, porém haviam sido vazadas na jornada anterior.

Próximo compromisso

O Náutico retorna ao campo no próximo domingo, 3 de agosto, pela disputa nacional. O Timbu recebe o Retrô, às 19h, no estádio dos Aflitos, pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro.