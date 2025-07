Náutico anuncia a contratação de Igor Bolt e amplia opções no ataque alvirrubro

Quando estava no Amazonas, em 2024, o novo contratado do Náutico enfrentou o Sport pela Série B (João Normando/AMFC)

O Náutico fechou a contratação de mais um atacante para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. O ponta de 24 anos, Igor Bolt estava na Ferroviária e obteve contato com o novo elenco, onde assistiu a partida do Timbu contra o Guarani, no último sábado (26).

Contratado pelo Náutico, Bolt, já passou por dois outros clubes em 2025, o XV de Piracicaba e a Ferroviária. No time carioca, o atacante realizou sete partidas pela segunda divisão do Paulistão, onde marcou três gols e distribuiu duas assistências. Já pelo time paulista, Igor Bolt realizou oito jogos nesta Série B, todos vindo do banco, sem contribuir com gols e assistências.

Além de XV de Piracicaba e Ferroviária, o atacante também soma passagens por Resende-RJ, São Bento, Grêmio Prudente, Amazonas e Vila Nova.

Agora, o técnico Hélio dos Anjos dispõe de diversas variações para os lados do ataque alvirrubro, uma vez que possui nomes como: Vinicius, Kayon, Lucas Cardoso, Kelvin, Hélio Borges e Igor Bolt.

O atacante de 24 anos pode estrear com a camisa alvirrubra no próximo domingo (03), na partida entre Náutico e Retrô, pela 15ª rodada da Série C de 2025. O confronto acontece no Estádio dos Aflitos, às 19h.