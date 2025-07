Lucas Cardoso destaca adaptação rápida em seu começo pelo Náutico

O atacante ressaltou o encaixe rápido ao esquema do técnico Hélio dos Anjos e a boa recepção que teve no clube

Lucas Cardoso, jogador do Náutico (Divulgação / Náutico)

O atacante Lucas Cardoso já chegou ganhando o seu espaço de destaque na equipe do Náutico. Vindo do Cuiabá por empréstimo, o atleta de 24 anos já se tornou titular apenas em sua segunda partida com a camisa alvirrubra e marcou um gol de falta na última vitória sobre o Guarani.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (29), Lucas Cardoso falou sobre o início de sucesso rápido pelo Timbu. O jogador destacou o encaixe das suas características com o trabalho realizado pelo técnico Hélio dos Anjos. O novo camisa 10 alvirrubro também fez questão de mencionar a boa recepção que teve no clube.

“Eu cheguei aqui e fui muito bem recebido, não só pela comissão, mas pelos jogadores também. Conversei com alguns jogadores antes de vir para cá e me disseram que iria me adaptar. Assim foi. Me abraçaram e me recepcionaram aqui muito bem, tanto os jogadores quanto o ambiente”, disse Lucas Cardoso.

“Sobre o estilo de jogo, é um estilo de jogo que bate com o meu. Sou uma pessoa que gosta sempre de estar ajudando, tanto um companheiro ao lado quanto da defesa e do ataque. Gosto de me entregar dentro de campo e o professor conversou comigo sobre isso. Eu disse que estava disposto a ajudar e, na medida do possível, estou ajudando”, completou.

O camisa 10 também detalhou o seu primeiro gol com a camisa do Náutico. Lucas acertou bela cobrança de falta colocada para marcar o gol solitário da vitória do Timbu sobre o Guarani, em Campinas.

“Treinar (falta) acho que qualquer atleta treina, independentemente da posição. Tanto falta quanto pênalti são coisas que eu sempre treinei e tive a oportunidade ali. A gente sabe que para fazer gol tem que ter atitude. Tive um pouquinho de atitude e fui abençoado”, relatou o atleta.