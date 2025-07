Náutico aproveita bom momento e mira no G4 da Série C

Elenco do Náutico comemora vitória sobre o Guarani (Divulgação / Náutico)

Com mais uma atuação consistente fora de casa e três pontos na bagagem, frente ao Guarani, o Náutico se consolidou dentro do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Chegando aos 23 pontos conquistados, o Timbu é o 4º colocado na tabela e possui uma vantagem de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora da zona classificatória.

O bom momento do Náutico já vem durando algumas rodadas. O clube vem colecionando marcas expressivas para embalar de vez na disputa da competição nacional. Os alvirrubros chegaram ao sétimo jogo de invencibilidade e ao quinto jogo consecutivo sem sequer tomar gol.

Aproveitando a atual fase, o Timbu passa mirar voos maiores no restante da primeira fase da Terceirona. O foco alvirrubro passa a ser o G4, para se consolidar como um dos favoritos ao acesso e ter uma classificação com maior antecedência.

Restando cinco partidas para o final desta fase da Série C, o Náutico realizará três jogos em casa para fincar a sua vaga nas quatro primeiras posições e chegar embalado para o quadrangular de acesso.

Ainda tendo a classificação no G8 como o principal foco, o Náutico busca matematicamente confirmar essa vaga nas próximas rodadas para buscar um objetivo mais nobre ao fim da primeira fase.

Dentro os próximos jogos na Série C, o Timbu ainda realiza mais dois confrontos diretos por esse G4. O clube alvirrubro terá pela frente o Londrina, atual 3º colocado, e o São Bernardo, atual 5º colocado. Ambos os jogos acontecerão fora de casa para os pernambucanos.

Próximo compromisso

De olho nessa reta final, o Náutico recebe o Retrô no próximo domingo, 3 de agosto, no estádio dos Aflitos. O duelo estadual será válido pela 15ª rodada da Terceira Divisão nacional.