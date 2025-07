Lucas Cardoso: Novo camisa 10 do Náutico agrada em sua estreia como titular

O recém-chegado já recebeu a titularidade no duelo contra o Caxias e deve seguir no time

Lucas Cardoso, jogador do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Com a reta decisiva da primeira fase da Série C se aproximando, surgiu também a necessidade de alguns reforços para qualificar o atual elenco do Náutico. Ainda tímido no mercado, o clube alvirrubro fez a contratação apenas de Lucas Cardoso, vindo de empréstimo do Cuiabá.

O atleta de 24 anos chegou com expectativa de ser um atacante de lado, porém já mostrou grande versatilidade em sua chegada. Lucas Cardoso se tornou uma opção para jogar de meia e já virou o titular na função, apenas na sua segunda partida pelo Timbu.

O novo camisa 10 alvirrubro fez a sua estreia ainda no empate diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli. Cardoso entrou durante o segundo tempo do duelo, o que já o credenciou para começar entre os titulares na partida seguinte contra o Caxias.

O recém-chegado ganhou a vaga de Patrick Allan como o meia titular e agradou exercendo a função. Fazendo uma dupla de movimentação com Vinícius pelo lado esquerdo, Lucas Cardoso melhorou a dinâmica ofensiva do Náutico, que vinha deixando a desejar na disputa da Terceirona.

Após a importante vitória contra o líder Caxias, o técnico Hélio dos Anjos elogiou Lucas Cardoso e detalhou as suas características de jogo para auxiliar o ataque alvirrubro. O comandante ressaltou a qualidade da contratação alvirrubra.

“Eu estou colocando o Vinícius nessa função e variando ele por dentro e pela esquerda, porque a agilidade do Vinícius sem a bola é fundamental para marcar pressão. E o Lucas me ofereceu isso. Quando eu recebi os dados do Lucas, nós sabíamos que ele iria suportar essa situação”, falou Hélio dos Anjos.

“Um jogador (Lucas Cardoso) interessante, que ataca a linha. Um jogador técnico que eu acho até um pouco acima da média da divisão. Se ele fizer aqui no Náutico o que eu espero, ele vai ser um jogador que vai se projetar bem, porque é um jogador de 23 anos e oriundo de times menores do Mato Grosso”, completou o treinador.

A expectativa é de que Hélio dos Anjos promova a manutenção do último jogo, com um novo quarteto ofensivo no Náutico, composto por: Vinícius, Lucas Cardoso, Hélio Borges e Paulo Sérgio. Porém, para a partida deste sábado (26) contra o Guarani isso ainda não será possível, visto que o atacante Hélio Borges estará suspenso pelo terceiro cartão amarelo.