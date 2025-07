Em negociação para retorno ao Náutico, Otusanya é elogiado por Hélio dos Anjos

O técnico do Náutico ressaltou as características do atacante, que negocia empréstimo com o Timbu

Samuel Otusanya, ex-atacante do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Após deixar o Náutico ainda no mês de abril, o atacante nigeriano Samuel Otusanya pode retornar ao clube. O atacante pertence ao Criciúma e o Timbu negocia um acordo para o atleta reforçar o clube por empréstimo, até o final da temporada.



Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre a possibilidade do acerto com Otusanya. O comandante ressaltou as características do atleta, destacando a sua necessidade para uma divisão como a Série C do Campeonato Brasileiro.

“Não me passaram qualquer coisa definitiva sobre o Sam. É um jogador interessante no sentido de competitividade ofensiva. Eu acho que a divisão precisa disso. Na formação de um elenco para a divisão você pode ter um jogador de centro de mobilidade, velocidade e força. Esse jogador é um jogador que o clube conhece mais do que eu. No dia eu que vi, eu gostei muito dessa questão da competitividade ofensiva”, disse Hélio dos Anjos.

Sam chegou ao Náutico no começo da temporada, vindo do América-PE. Com a camisa alvirrubra, foram 14 jogos como titular, com três gols marcados e duas assistências distribuídas.