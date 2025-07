Hélio dos Anjos faz elogios aos técnicos de Santa Cruz e Sport

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz, e Daniel Paulista, técnico do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

Em entrevista nesta terça-feira (22) ao programa Léo Medrado & Traíras, no YouTube, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, deu opiniões referentes aos companheiros de profissão Marcelo Cabo e Daniel Paulista. Hélio elogiou os trabalhos dos técnicos de Santa Cruz e Sport.

Sobre a Cobra Coral, o treinador alvirrubro revelou que Marcelo Cabo é o treinador ideal para lidar com o atual momento do Santa Cruz. “Eu acho que o momento do Santa Cruz é um momento propício para o comando que ele tem. Eu gosto do Marcelo (Cabo). Marcelo é um cara do meio, que sabe manusear momentos. É um profissional certo para esse momento”, opinou Hélio.

Em relação ao comando técnico do Sport, Hélio dos Anjos externou que as coisas poderiam ser diferentes no clube, caso Daniel Paulista iniciasse o trabalho no começo da temporada.

“Se o Daniel e sua comissão técnica tivessem iniciado o ano no Sport, vocês podem ter certeza de que o Sport estaria em outra situação. Não sou contra estrangeiro, sou contra essa paixão por estrangeiros sem conhecimento. Conheço o Daniel e vejo dessa forma, é uma posição minha”, falou o técnico do Náutico.