Com contratação regularizada, confira a provável escalação do Náutico contra o Figueirense

Lucas Cardoso já vem treinando com o elenco do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico terá uma importante novidade para o próximo compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucas Cardoso, contratação recém-chegada, já está regularizado e poderá reforçar o Timbu no duelo contra o Figueirense. O confronto acontece neste domingo (13), às 19h, no Orlando Scarpelli, válido pela 12ª rodada da Terceirona.



Apesar de já regularizado e com ritmo de jogo, por estar atuando no Cuiabá antes de chegar ao Náutico, Lucas Cardoso deverá começar o jogo no banco de reservas. Outro nome relevante que deverá iniciar entre os reservas é o centroavante Paulo Sérgio. Já recuperado de lesão muscular que o afastou por dois meses, o camisa nove ainda busca readquirir o melhor ritmo de jogo.

A tendência é de que o técnico Hélio dos Anjos escale exatamente a mesma equipe do empate diante do Floresta. Sem novos problemas por lesão ou suspensão, o comandante alvirrubro deve promover a manutenção de uma escalação inicial base.

Com Paulo Sérgio sem iniciar a partida, Bruno Mezenga seguirá como o titular na posição de centroavante dos alvirrubros. No meio de campo, o mesmo trio também continuará atuando junto.

Na defesa, o Náutico terá a oportunidade de repetir o mesmo sistema defensivo depois de alguns jogos. Apesar da melhor defesa da Série C, Hélio dos Anjos vinha com dificuldades para escalar a linha defensiva ideal devido a problemas de lesão ou suspensão.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.