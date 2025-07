Atacante Hélio Borges segue com futuro indefinido no Náutico: "Ele que tem que se posicionar"

Hélio Borges, atacante do Náutico (Rafael Vieira / FPF)

A situação de permanência do atacante Hélio Borges segue sem definição no Náutico. Algumas semanas atrás, o atleta recebeu uma proposta de um time da Bulgária e tinha optado por deixar o Timbu, porém o clube alvirrubro não deu andamento nas negociações por não receber compensação financeira na transação.

Desde então, o imbróglio sobre o futuro de Hélio Borges parece longe de um desfecho, com o Náutico só aceitando a saída do jogador se for vantajoso financeiramente para o clube.

Em entrevista coletiva, o auxiliar Guilherme dos Anjos voltou a comentar sobre a situação do atacante. O auxiliar técnico foi enfático ao falar que a decisão sobre o futuro cabe ao atleta e garantiu que enquanto nada for resolvido, Hélio seguirá sem possibilidade de entrar em campo pelo Náutico.



“A questão Hélio, nós estamos aguardando o posicionamento do jogador, verdade é essa. Ele que tem se posicionar e falar: 'Eu vou sair, vou pagar a multa. Não tenho mais interesse em sair, eu quero ficar’. Enquanto tiver o imbróglio, o Hélio segue trabalhando conosco no dia a dia, mas sem possibilidade de jogo”, disse Guilherme dos Anjos.



Mercado

Com a situação ainda sem o desfecho por Hélio Borges, o Náutico já vem ativo no mercado em busca de contratações para o sistema ofensivo. Depois do acerto por Lucas Cardoso, vindo do Cuiabá por empréstimo, o clube alvirrubro deve realizar mais contratações para reforçar o seu ataque na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.