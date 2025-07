Paulo Sérgio fala sobre retorno no Náutico e revela momentos difíceis lesionado

O centroavante foi ausência por dois meses com uma lesão muscular e retornou no jogo do último sábado (5)

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Gabriel França / CNC)

Sem atuar deste o dia 4 de maio, em duelo contra o Brusque, Paulo Sérgio voltou a ser opção para o Náutico no duelo frente ao Floresta, no último sábado (5). O centroavante retornou aos gramados após dois meses de ausência por uma lesão muscular e foi acionado aos 18 minutos da segunda etapa.



Em entrevista coletiva nesta terça-feira (8), o camisa nove falou sobre o sentimento de retornar a campo pelo Timbu. Paulo Sérgio revelou momentos difíceis durante a lesão e a importância de conseguir voltar em boa forma.

“Que me acompanha sabe, foram dias realmente difíceis. Acho que nenhum jogador quer se lesionar. A gente tentou até antecipar um pouquinho, mas não foi possível. Vimos que o melhor era segurar um pouco mais para ter esse retorno e realmente deu certo, porque voltei me sentindo bem em relação à lesão. Por mais que tenham sido poucos minutos, estava dentro do combinado”, disse o atacante.

“Me senti bem e muito feliz, principalmente mentalmente, porque não é fácil você ficar um período fora e poder voltar nas circunstâncias daquela ali, jogo empate e difícil. Querendo ou não você acaba se desgastando mais, mas em um primeiro momento eu fico bastante contente, porque só quem vive isso sabe, como é ruim ficar machucado e não poder ajudar”, completou.

O artilheiro também falou sobre o momento do Náutico na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Paulo destacou a boa sequência da equipe alvirrubra e elogiou o técnico Hélio dos Anjos.

“Acho que a gente vem em uma boa pegada, vem em uma evolução constante. Todo mundo já abraçou bem e já sabe o que professor quer, o que o professor pede. Muito inteligente, nos cobra muito e acho que o grupo também tem dado a resposta. Creio que em cima do Figueirense a gente vai manter os nossos treinamentos, a nossa estratégia, para a gente chegar muito forte no jogo de domingo”, falou o centroavante.

Buscando se manter no G8 da Série C, o Náutico visita o Figueirense no próximo domingo (13), às 19h, no Orlando Scarpelli. O duelo será válido pela 12ª rodada da Terceirona.